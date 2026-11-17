A investigação Inside Deutsche Bank, que expôs mais de 15 milhões de documentos do banco desde o início dos anos 2010, e que foi partilhada com 230 jornalistas de 50 órgãos de comunicação, veio destapar (mais) um escândalo no maior banco alemão. Ligações a oligarcas russos, pagamentos suspeitos relacionados com o pedófilo Jeffrey Epstein ou a declaração fiscal de Donald Trump são alguns dos casos expostos por este trabalho jornalístico. Conheça cinco casos revelados pela fuga de informação do Deutsche Bank.

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Ligação a oligarcas russos

A invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, gerou um coro de condenação por parte de instituições e empresas europeias. O Deutsche Bank acompanhou esta onda e, a 11 de março de 2022, posicionou-se do lado da “democracia e da liberdade”, adiantando que iria encerrar progressivamente as suas operações na Rússia.

Mas a decisão só foi tomada depois de o banco ter sido pressionado a fazê-lo. Segundo os documentos analisados pelo Financial Times, no âmbito da investigação Inside Deutsche Bank, nos dois anos anteriores, o presidente executivo do Deutsche Bank, Christian Sewing, tinha delineado planos para expandir a atividade do banco na Rússia, mesmo quando se acumulavam sinais de agravamento das tensões geopolíticas.

A estratégia de crescimento na Rússia passava por intensificar os negócios com os chamados “clientes mais sensíveis” do banco, um grupo de cerca de 50 empresas classificadas em função da sua proximidade ao Kremlin e de outros fatores de risco, como o potencial envolvimento em crimes financeiros.

Num rascunho elaborado pela equipa de Combate ao Crime Financeiro (Anti-Financial Crime – AFC) do banco e divulgado nos primeiros dias da guerra, os clientes russos considerados sensíveis eram regularmente classificados segundo o seu grau de risco, com base em critérios como a “exposição política”, “questões relacionadas com corrupção ou suborno”, a “sustentabilidade da acumulação de riqueza” e o envolvimento em “setores sensíveis”. A lista de clientes identificados com maior risco incluía a Gazprom, o grupo petroquímico Sibur e o oligarca Oleg Deripaska.

Em dezembro de 2021, numa altura em que os EUA já alertavam alertavam que 100 mil soldados russos concentrados junto à fronteira ucraniana se preparavam para invadir o país, o Deutsche Bank celebrou a inauguração de um novo escritório em Moscovo, no coração do centro financeiro da capital russa e a poucos minutos das cúpulas da Praça Vermelha, reafirmando o compromisso do banco com a Rússia.

Segundo o FT, enquanto banco correspondente, o Deutsche Bank movimentou dezenas de milhares de milhões de fundos suspeitos através do FBME, instituição ligada à Rússia que acabou por colapsar depois de ter sido incluída na lista negra do Governo norte-americano.

Entre 2007 e 2015, o banco movimentou também cerca de 200 mil milhões de euros por conta da filial estónia do Danske Bank. Além disso, funcionários do próprio Deutsche Bank estiveram envolvidos no branqueamento de, pelo menos, dez mil milhões de dólares provenientes da Rússia, através de operações simultâneas de compra e venda de ações, conhecidas como mirror trades.

Apesar de todos os alertas, sair do país nunca esteve me cima da mesa — em 2020 discutia-se aumentar a operação — e o banco mantinha relação com dez oligarcas russos. A Gazprom era a maior conta do Deutsche Bank na Rússia e também a mais rentável, tendo gerado receitas anuais superiores a dez milhões de euros, em média, ao longo da década anterior.

Diana Murova, responsável pela relação do Deutsche Bank com a Gazprom, defendeu que o banco concedesse à empresa um empréstimo de 500 milhões de euros, integrado num pacote de financiamento de três mil milhões de euros organizado com outras instituições financeiras. Murova classificou a operação como uma transação determinante para a relação entre as duas entidades.

Ao longo dos anos, e apesar de todos os fatores de risco identificados, o banco alemão manteve relações com vários oligarcas e empresas ligadas ao Kremlin, preservando os seus interesses financeiros. Com a invasão da Ucrânia, os riscos reputacionais ganharam relevância e o CEO foi forçado a anunciar a saída da Rússia. “Não ficaria surpreendido se tivesse havido um telefonema de Berlim“, disse uma fonte citada pelo FT.

Perto de 600 milhões de pagamentos suspeitos de Epstein

O Deutsche Bank processou quase 600 milhões de dólares em pagamentos suspeitos relacionados com Jeffrey Epstein. Documentos internos mostram que, em 2019, o banco apresentou às autoridades norte-americanas relatórios de operações suspeitas (Suspicious Activity Reports – SAR), identificando transferências de dinheiro no valor de 582 milhões de dólares relacionadas com Epstein, que morreu na prisão nesse ano.

Os relatórios abrangiam pagamentos a mulheres, suspeitas de utilização indevida de donativos destinados a instituições de solidariedade e transferências de pessoas abastadas, como Leon Black, cofundador da Apollo Global Management, e Glenn Dubin, multimilionário do setor dos hedge funds, identificados como aparentes “fontes de financiamento” de Epstein.

Deutsche Bank processou cerca de 600 milhões de dólares de transferências relacionadas com Epstein, que envolviam pagamentos a mulheres, suspeitas de utilização indevida de donativos destinados a instituições de solidariedade e transferências de pessoas abastadas, como Leon Black, cofundador da Apollo Global Management, e Glenn Dubin, milionário do setor dos hedge funds.

O Deutsche Bank aceitou Jeffrey Epstein como cliente em 2013, apesar de este ter sido condenado, em 2008, por solicitar serviços de prostituição a uma menor. O banco ignorou sucessivos alertas internos e só decidiu pôr termo à relação no final de 2018, quando Epstein voltou a estar no centro do mediatismo devido ao seu envolvimento em abusos sexuais de raparigas e mulheres jovens. O Deutsche pagou 225 milhões de dólares em multas e acordos relacionados com as suas relações comerciais com Epstein.

Contudo, conforme mostram os documentos agora expostos, o valor de 582 milhões de dólares é substancialmente superior ao divulgado num relatório de agosto de Ron Wyden, o principal senador democrata na Comissão de Finanças do Senado norte-americano. Os investigadores de Wyden concluíram, nesse relatório, que o Deutsche Bank tinha sinalizado mais de 250 milhões de dólares em transferências bancárias suspeitas de entrada e saída das contas de Epstein. Um único relatório identificava 1.140 transferências, no valor de 147 milhões de dólares, realizadas entre 2013 e 2019.

A diferença poderá ser justificada, diz o FT, pelo âmbito mais alargado da investigação do Deutsche Bank, que analisou cerca de 3.200 pagamentos e deu origem a 21 relatórios de operações suspeitas, incluindo cheques e transações envolvendo entidades ligadas a Epstein, como a Southern Trust e a Butterfly Trust, bem como operações de correspondência bancária que envolveram outras instituições financeiras.

Contas de Trump expostas. Um “erro terrível”

O Deutsche Bank divulgou acidentalmente a declaração fiscal de Donald Trump durante o seu primeiro mandato presidencial, mas ocultou o incidente da Casa Branca. Christian Sewing, o atual CEO do banco, estava a par da forma como a crise foi gerida.

A fuga de informação, ocorrida em março de 2017, foi descrita internamente por Sewing, então responsável pela banca privada do Deutsche Bank, como um “erro terrível”, sendo os seus subordinados orientados a evitar que os clientes fossem informados do incidente.

A divulgação ocorreu a 30 de março desse ano, quando um gestor de conta do Deutsche Bank enviou inadvertidamente as declarações fiscais de final de ano de 1.586 contas de clientes da banca privada, incluindo a de Trump, ao contabilista de um único cliente. O contabilista alertou o banco e apagou o ficheiro.

Trump sempre protegeu as suas declarações fiscais. Ao contrário da maioria dos presidentes norte-americanos das últimas seis décadas, recusou torná-las públicas. No início deste ano, chegou mesmo a processar o próprio Governo norte-americano, exigindo uma indemnização de, pelo menos, dez mil milhões de dólares, na sequência da divulgação das suas declarações fiscais por um funcionário contratado pelo Internal Revenue Service (IRS) durante o seu primeiro mandato. O caso desencadeou um escândalo quando o presidente em exercício obteve um acordo favorável.

A relação do Deutsche Bank com Donald Trump recua a 1998. Ao longo de duas décadas, o banco tornou-se o financiador mais importante do Presidente dos EUA. Quando o banco deixou de fazer negócios com Trump, este ainda devia mais de 300 milhões de dólares à instituição alemã.

Quanto à fuga de informação relacionada com a situação financeira de Trump, o banco procurou evitar a notificação do cliente, procurando contornar a lei. Ainda assim, informou um regulador, a Reserva Federal de Nova Iorque. O Deutsche Bank justificou a sua decisão de não realizar a notificação argumentando que existia uma “baixa probabilidade” de utilização indevida da informação, uma vez que o contabilista não tinha descarregado os dados, tinha reportado o incidente e eliminado os ficheiros.

Na sequência da interação com a Fed de Nova Iorque, o gestor responsável informou Sewing que tudo correu “conforme o planeado”, exceto o facto de a Fed ter solicitado uma investigação interna sobre o assunto. “Muito bem! Parabéns”, respondeu Sewing. O banqueiro acrescentou que não haveria problema se o incidente resultasse numa “investigação formal”, acrescentando: “O que aconteceu é um erro terrível.”

“Katastrophe”: 28 mil clientes problemáticos

Quando foi nomeado para liderar o Deutsche Bank, em 2018, Christian Sewing tinha como função recuperar a rentabilidade do banco, que tinha fechado 2017 com prejuízos de 735 milhões de euros e pôr em ordem a instituição, que vinha de uma sucessão de escândalos.

No entanto, duas semanas depois de assumir o cargo de CEO, Christian Sewing recebeu um email de um colega a alertar para um “caos absoluto“. Em causa estava o facto de a entidade não ter conseguido afastar 28 mil clientes problemáticos da sua banca de investimento e confessou às entidades reguladoras que estava, na prática, a “operar à margem da lei e da ordem”.

Sewing resumiu o episódio numa única palavra: “Katastrophe” (catástrofe, em alemão). Mais de oito anos depois, aos 56 anos, continua à frente do banco e tem sido elogiado pela profunda reestruturação que permitiu recuperar a rentabilidade do Deutsche Bank e valorizar as suas ações. No entanto, a investigação divulgada esta terça-feira mostra outro lado, até agora desconhecido: emails internos mostram um CEO que, por vezes, incentivava a instituição a assumir mais riscos e procurava transferir para os subordinados a responsabilidade por questões regulatórias.

O conjunto de documentos evidencia também as fragilidades do Deutsche Bank na gestão de clientes de risco. Os ficheiros mostram que o banco tomou atalhos na reestruturação de 2019 e decidiu manter os acionistas sem conhecimento de problemas que afetavam as contas da instituição. Revelam ainda falhas na execução de operações financeiras que envolveram milhares de milhões de euros.

Os documentos lançam luz sobre fragilidades no governo de uma instituição financeira de importância sistémica, que, desde 2012, pagou pelo menos 18,6 mil milhões de euros para resolver litígios e processos instaurados pelas entidades reguladoras, refere o FT.

Três anos depois de Sewing ter assumido a liderança do banco, em 2021, dois advogados nomeados pelo regulador financeiro de Nova Iorque para acompanhar externamente a instituição, Lee Wolosky e Dawn Smalls, alertaram que o Deutsche Bank continuava a “assumir riscos que excediam a capacidade dos seus mecanismos de controlo”.

Em 2019, a BaFin, a autoridade alemã de supervisão financeira, exigia que os membros da comissão executiva assumissem responsabilidade pessoal pela resolução de várias falhas. Quando Sewing foi identificado como o executivo com “responsabilidade principal” por seis das oito deficiências mais urgentes apontadas pela BaFin, reagiu num email: “Não consigo mesmo perceber por que razão tenho tanto destaque”.

De Benko a Döpfner, os casos em que o CEO ignorou comité de risco

À medida que foi subindo na hierarquia do Deutsche Bank, Sewing interveio a favor de um número crescente de clientes de grande visibilidade. Defendeu que os funcionários reavaliassem a situação do magnata imobiliário austríaco René Benko, que tinha sido afastado na sequência de um escândalo de corrupção, “com vista à realização de negócios no futuro”. Quando um comité interno de risco não apoiou a decisão de retomar a relação comercial com Benko, a comissão executiva do banco deu luz verde à operação, em novembro de 2019.

A decisão revelou-se um erro. Em 2022, Benko foi considerado suspeito no âmbito de outra investigação por corrupção, um desenvolvimento que antecedeu o colapso do seu império imobiliário e a sua posterior condenação por fraude na Áustria.

A intervenção direta de Sewing não se fica pelo magnata austríaco. Em 2021, pressionou os colegas para concederem a Mathias Döpfner, presidente executivo da Axel Springer, um empréstimo de 270 milhões de euros, garantido pela participação que este detinha na empresa de comunicação social, editora do Bild, o jornal com maior circulação na Europa. O financiamento destinava-se à compra de ações da Axel Springer. Os responsáveis pela gestão do risco de crédito do banco pretendiam emprestar apenas uma parte do montante, por recearem que o empréstimo ficasse demasiado dependente do desempenho da empresa. Sewing discordou: “Confio nele e também no pacote de garantias subjacente, bem como nas perspetivas da Axel Springer”, escreveu.

“O risco é claramente o de perdermos o negócio para outro banco que esteja disposto a financiar a totalidade do montante”. Depois de Sewing ter informado Döpfner de que o Deutsche estava disponível para emprestar apenas 170 milhões de euros — um valor que os responsáveis pelo risco consideravam já “fora dos limites habituais de tolerância à concentração de risco” —, Döpfner acabou por obter os 270 milhões de euros junto do banco suíço Julius Bär.

Segundo o FT, a apetência do banco por clientes de elevado risco revelou-se difícil de alterar. Em 2020, um gestor sénior descreveu o que considerava ser “um exemplo típico” da abordagem do Deutsche Bank.

O caso em questão tinha uma “ligação a Trump”, envolvia “alegações de homicídio”, incluindo uma detenção, e um “processo judicial em curso no Mónaco por fraude relacionada com obras de arte“. Apesar destes sinais de alerta, o cliente foi considerado como não representando “um risco reputacional significativo”. Um colega questionou por que razão o banco se daria sequer ao trabalho de aceitar “um caso destes”, interrogando-se se a situação não revelava uma falta de “alvos mais respeitáveis” entre os potenciais clientes.

Stefan Hoops — então responsável pela banca de empresas e atualmente presidente executivo da DWS, a gestora de ativos do Deutsche Bank — disse a Sewing que a falta de compreensão do problema, mesmo entre os quadros superiores, dificultava os esforços para reforçar os mecanismos de controlo. O banco precisava de resolver as fragilidades de fundo, em vez de “se limitar a colocar pensos rápidos”, afirmou.

Ao FT, fonte oficial do Deutsche Bank disse que os documentos “remontam a muitos anos e, em alguns casos, até há duas décadas”. “Quando pertinente, estas questões foram analisadas na altura e discutidas com as entidades reguladoras”, respondeu.