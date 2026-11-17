A Deloitte Legal TELLES inaugurou esta segunda-feira, dia 16, as suas novas instalações em Lisboa, no Deloitte Hub, na Avenida Duarte Pacheco. Este novo espaço materializa “a aposta da firma no desenvolvimento, em Portugal, da sua oferta de serviços jurídicos assente na excelência, na qualidade das suas equipas, na proximidade aos clientes, e numa abordagem inovadora e tecnológica”, segundo fonte oficial explicou ao ECO/Advocatus. .

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Francisco Espregueira Mendes, Managing Partner da Deloitte Legal TELLES, sublinha que a firma está “a consolidar uma sociedade de advogados distinta em Portugal, que reúne talento, conhecimento, sofisticação e tecnologia para responder de forma cada vez mais abrangente às necessidades dos nossos clientes.”

“Estamos a investir de maneira consistente no nosso talento, no reforço das áreas de especialização e na tecnologia, enquanto potenciamos a dimensão multidisciplinar e internacional da firma. Queremos continuar a elevar a forma como prestamos serviços jurídicos, combinando rigor e excelência com uma visão integrada do negócio e antecipando as transformações que estão a redefinir o mercado e as necessidades dos nossos clientes”, acrescenta.

O projeto arquitetónico privilegia “a flexibilidade, a luz natural, o conforto acústico e a integração da tecnologia. As diferentes áreas foram desenhadas e equipadas para facilitar o trabalho híbrido, promover a proximidade entre equipas e estimular a colaboração e a partilha de conhecimento. A seleção de materiais e as soluções de iluminação, climatização e gestão dos espaços tiveram igualmente em consideração critérios de eficiência, sustentabilidade e bem-estar. As novas instalações acolhem atualmente cerca de 120 advogados e foram pensadas de modo a poderem sustentar o crescimento futuro”, segundo fonte oficial do escritório.

Colaboração multidisciplinar

A conceção dos espaços procura aproximar diferentes áreas de especialização e reforça a colaboração entre equipas. Este modelo favorece uma abordagem que alia conhecimento jurídico às competências da Deloitte em Audit & Assurance, Tax, Consulting (Technology & Transformation) e Advisory (Strategy, Risk & Transactions).

A articulação entre estas diferentes valências permite desenvolver respostas para desafios que ultrapassam, cada vez mais, as fronteiras tradicionais do Direito e exigem uma compreensão abrangente do negócio, da tecnologia, do risco e dos diferentes contextos em que os clientes operam.

A Deloitte Legal TELLES conta com mais de 220 advogados, distribuídos pelos escritórios de Lisboa, Porto e Faro. A sociedade integra ainda a rede internacional Deloitte Legal, presente em mais de 75 países, beneficiando da dimensão global da Deloitte, com presença em mais de 150 geografias.