A Comissão Europeia considera que Portugal está a registar um “bom crescimento económico e um bom desempenho orçamental”, prevendo que a economia portuguesa avance 2,3% este ano e 1,9% em 2027, bem como contas públicas “próximas do equilíbrio”.

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“No que diz respeito à economia portuguesa, à semelhança do que acontece com a União Europeia, estamos a rever em alta as previsões de crescimento. Assim, esperamos que a economia portuguesa cresça 2,3% este ano e 1,9% no próximo ano, registando, portanto, um ritmo de crescimento superior à média da União Europeia”, disse esta terça-feira o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, em entrevista à agência Lusa em Bruxelas.

No dia em que o executivo comunitário apresenta as suas projeções macroeconómicas de outono, o responsável europeu pela tutela apontou que a instituição estima que “Portugal mantenha uma situação orçamental próxima do equilíbrio, tanto este ano como no próximo”, com “um excedente de 0,1% do PIB este ano e um défice de 0,1% do PIB em 2027”.x

“Em suma, Portugal apresenta um bom crescimento económico e um bom desempenho orçamental”, observou Valdis Dombrovskis.

Além disso, “esperamos também que o rácio da dívida pública em relação ao PIB continue a diminuir, depois de já ter descido abaixo dos 90% no ano passado“, acrescentou.

As previsões de Bruxelas para o crescimento em 2026 estão em linha com as do Governo, mas são mais prudentes para o próximo ano, já que a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) aponta para um crescimento económico de 2,3% este ano e de 2,1% no seguinte.

Também nas contas públicas existem diferenças pois enquanto a Comissão Europeia prevê um excedente de 0,1% do PIB em 2026 e um défice de 0,1% em 2027, o Governo estima na proposta de OE2027 um saldo equilibrado este ano e um excedente de 0,1% no próximo.

“De um modo geral, consideramos que Portugal está a registar um desempenho orçamental sólido, com um saldo orçamental globalmente equilibrado, algo que não acontece em toda a União Europeia (UE)”, referiu Valdis Dombrovskis.

Para colocar a situação em perspetiva, o comissário europeu assinalou que a estimativa é que o défice orçamental médio da UE “se situe em 3,6% do PIB este ano e em 3,7% do PIB no próximo ano”. “Por conseguinte, ter um orçamento equilibrado é, sem dúvida, aquilo que pretendemos alcançar, é uma das melhores situações possíveis“, realçou.

Além disso, Valdis Dombrovskis referiu que Portugal enfrenta “despesas adicionais significativas relacionadas com as tempestades”, estimadas em cerca de 0,5% do PIB, das quais 0,4% correspondem a 2026 e 0,1% a 2027.

De um modo geral, consideramos que Portugal está a registar um desempenho orçamental sólido, com um saldo orçamental globalmente equilibrado, algo que não acontece em toda a União Europeia. Valdis Dombrovskis

Contudo, uma parte substancial destes encargos foi classificada como despesa pontual, pelo que não será contabilizada nos cálculos da despesa líquida relevante para efeitos de avaliação orçamental.

A Comissão Europeia divulgou esta terça-feira as suas previsões económicas de outono, num contexto marcado pela incerteza no crescimento económico devido ao impacto do conflito no Médio Oriente, à volatilidade dos preços energéticos e aos riscos quanto à inflação.

No caso português, as previsões económicas de primavera, divulgadas em maio passado, apontavam para um crescimento do PIB de 1,7% em 2026 e de 1,8% em 2027. Já quanto às contas públicas portuguesas, as previsões apontavam para uma passagem de um excedente orçamental de 0,7% do PIB em 2025 para um défice de 0,1% em 2026 e de 0,4% em 2027.

Portugal entre países bem-sucedidos na execução dos fundos

Portugal está entre os países que têm sido bem-sucedidos na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com a implementação a decorrer conforme previsto, anunciou esta terça-feira o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.

“Em termos gerais, diria que Portugal está entre os países que têm sido bem-sucedidos na execução do [seu] PRR”, disse Valdis Dombrovskis, em entrevista à agência Lusa em Bruxelas.

Apesar de o prazo para a execução dos marcos e metas do PRR ter terminado em 31 de agosto, os pagamentos aos beneficiários finais poderão prolongar-se durante 2027, no âmbito de projetos e programas já aprovados. Já os últimos desembolsos da Comissão Europeia aos Estados-membros deverão ocorrer até 31 de dezembro de 2026.

“No que diz respeito ao PRR de Portugal, diria que a execução está, de um modo geral, a decorrer conforme previsto. Globalmente, Portugal tem demonstrado um desempenho sólido na implementação”, reforçou Valdis Dombrovskis.

Portugal tem uma dotação de 21.905 milhões de euros ao abrigo do PRR, tendo já recebido 17.233 milhões de euros. No final de setembro, Portugal apresentou o décimo e último pedido de pagamento à Comissão Europeia, no valor de 4.672 milhões de euros, abrangendo os restantes 96 marcos e metas do plano, que aguardam avaliação de Bruxelas.

“Se analisarmos o impacto económico do PRR, verificamos que Portugal recebeu financiamento ao abrigo do PRR equivalente a 0,9% do PIB em 2024 e a 1,3% do PIB em 2025, estando previsto que esse valor atinja 2,7% do PIB em 2026. Trata-se, naturalmente, de um estímulo significativo para a economia, que se encontra também refletido nas previsões da Comissão Europeia”, indicou o responsável, no dia em que o executivo comunitário atualiza as suas projeções macroeconómicas.

No que diz respeito ao PRR de Portugal, diria que a execução está, de um modo geral, a decorrer conforme previsto. Globalmente, Portugal tem demonstrado um desempenho sólido na implementação. Valdis Dombrovskis

Com o encerramento da execução do mecanismo, o financiamento europeu começará a diminuir, embora, no caso português, alguns projetos e programas de apoio possam continuar a disponibilizar verbas aos beneficiários finais durante o próximo ano.

“Assim, esperamos que, em 2027, Portugal continue a ter programas de apoio financiados pelo PRR, com uma despesa associada de cerca de 0,5% do PIB. Por conseguinte, a conclusão destes apoios será mais gradual no caso português”, adiantou Valdis Dombrovskis, nesta entrevista à Lusa.

Ao nível europeu, o comissário considerou que o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que financiou os PRR, foi um “programa bem-sucedido”, por ter proporcionado um estímulo significativo às economias dos Estados-membros nos anos que se seguiram à pandemia de covid-19.

Até 01 de outubro de 2026, a Comissão Europeia tinha desembolsado 450 mil milhões de euros ao abrigo do mecanismo, correspondentes a 79% da dotação total, tendo sido cumpridos 4.082 dos 5.981 marcos e metas previstos nos planos nacionais.

Valdis Dombrovskis salientou ainda que a articulação entre reformas e investimentos contribuiu para melhorar a concretização das reformas e reforçar o impacto macroeconómico dos planos.

Foi também com base nas “lições retiradas” deste mecanismo que a Comissão Europeia apresentou uma abordagem semelhante para o próximo Quadro Financeiro Plurianual, através dos planos de parceria nacionais e regionais, mantendo a ligação entre reformas e investimentos, mas reforçando o papel das autoridades regionais e locais através de um modelo de gestão partilhada.

Numa altura em que se intensificam as negociações entre os líderes da UE sobre o próximo orçamento comunitário a longo prazo para 2028 a 2034, o comissário europeu da Economia adiantou à Lusa que apoia esforços para um acordo ainda este ano, já que “um acordo atempado também facilitaria a preparação prática”.

Além disso, “um acordo em tempo útil permitiria evitar a quebra do investimento que tende a ocorrer na transição entre períodos de programação financeira”, disse ainda.