O alojamento turístico registou 29,2 milhões de dormidas no terceiro trimestre, mais 1,9% do que no mesmo período de 2025, acelerando face ao crescimento de 1,2% observado entre abril e junho. Os proveitos do setor aumentaram 5,1%, para 2,9 mil milhões de euros, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

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Entre julho e setembro, os estabelecimentos turísticos receberam 10,6 milhões de hóspedes, uma subida homóloga de 1,7%. Este indicador desacelerou, depois de ter aumentado 2,3% no segundo trimestre, mas a evolução das dormidas foi mais favorável.

O aumento das noites passadas no país resultou tanto da procura interna como externa. As dormidas de residentes cresceram 2,7%, para 9,4 milhões, enquanto as de não residentes avançaram 1,5%, para 19,7 milhões. Os turistas estrangeiros continuaram, ainda assim, a assegurar mais de dois terços da procura, com um peso de 67,7% no total das dormidas.

Face ao verão de 2025, foram contabilizadas mais 532,8 mil dormidas. O mercado externo explicou 53,5% desse acréscimo — mais 284,9 mil noites — e os residentes contribuíram com as restantes 46,5%, ou mais 247,9 mil dormidas. A dependência dos turistas estrangeiros diminuiu, porém, 0,3 pontos percentuais em termos homólogos.

Os proveitos totais chegaram a 2,9 mil milhões de euros e os proveitos de aposento a 2,3 mil milhões, ambos com uma subida de 5,1%. Os primeiros registaram uma desaceleração marginal face ao crescimento de 5,2% no trimestre anterior, mas as receitas diretamente associadas ao alojamento ganharam dinamismo, depois de terem aumentado 4,6% entre abril e junho.

A melhoria não ocorreu de forma uniforme entre os segmentos. A hotelaria, responsável por 80,2% das dormidas, cresceu 2,2%, enquanto o turismo no espaço rural e de habitação avançou 5%. Já o alojamento local, que concentra 14,7% das dormidas contabilizadas pelo INE, recuou 1%.

O Algarve manteve-se como a região com maior peso na procura, concentrando 29,6% das dormidas nacionais no trimestre, à frente da Grande Lisboa, com 20,5%, e do Norte, com 18,1%. A região algarvia reuniu 30,6% das dormidas de não residentes e 27,4% das dormidas do mercado interno.

Ainda assim, foi no Norte que a procura mais cresceu: as dormidas subiram 5,6%, o maior aumento entre as regiões. O Norte destacou-se também no mercado externo, com um crescimento de 6,3% nas dormidas de não residentes. Entre os residentes, os maiores aumentos verificaram-se na Grande Lisboa, de 5,4%, no Norte, de 4,4%, e no Centro, de 4,3%.

Em sentido contrário, os Açores e o Oeste e Vale do Tejo foram as únicas regiões a registar quebras no total de dormidas, de 1,4% e 0,6%, respetivamente. Nos Açores, a descida resultou sobretudo da redução de 8,2% nas dormidas de residentes. No Centro e no Oeste e Vale do Tejo, foi a procura externa que caiu, em 4,8% e 4,7%.

O Reino Unido continuou a ser o principal mercado externo para Portugal, representando 18,1% das dormidas de não residentes, após uma subida de 2,9%. Espanha ficou em segundo lugar, com uma quota de 11,7% e um crescimento de 4,4%. Entre os principais mercados emissores, França registou a maior queda, de 6,1%, enquanto o Canadá apresentou o aumento mais elevado, de 5,5%.

O Algarve continua especialmente exposto ao mercado britânico, que assegurou 36,2% das dormidas de estrangeiros na região. Mais de três quartos das dormidas de turistas irlandeses em Portugal realizaram-se no Algarve, tal como 61% das dormidas de britânicos. Espanha liderou na procura externa no Norte, Centro, Oeste e Vale do Tejo, Alentejo e Península de Setúbal, enquanto os Estados Unidos foram o principal mercado na Grande Lisboa e nos Açores.

Lisboa voltou a ser o município com mais dormidas, com 4,7 milhões, equivalentes a 16,2% do total nacional, após uma subida de 1,4%. Albufeira ficou em segundo lugar, com 3,2 milhões de dormidas e um crescimento de 2,6%, seguida do Porto, onde as dormidas avançaram 4,9%, para 2,2 milhões. Entre os dez principais destinos turísticos, o Porto foi o que mais cresceu.

A rendibilidade também melhorou. O rendimento médio por quarto disponível, conhecido por RevPAR, aumentou 1,8%, para 108,4 euros, acelerando face à subida de 0,9% no trimestre anterior. Já o rendimento médio por quarto ocupado, ou ADR, cresceu 2,9%, para 155 euros, depois de ter aumentado 2,5% entre abril e junho.

O Algarve registou os valores mais elevados nos dois indicadores, com um RevPAR de 147,6 euros e um ADR de 196,3 euros. A Grande Lisboa foi a única região a registar uma quebra no RevPAR, de 3,8%, e também viu o ADR cair 1,3%.

Nos primeiros nove meses do ano, os estabelecimentos de alojamento turístico acumularam 25,8 milhões de hóspedes, mais 1,9%, e 66 milhões de dormidas, um aumento de 1,5%. Os proveitos totais cresceram 5,3%, para seis mil milhões de euros, e os proveitos de aposento avançaram 5%, para 4,6 mil milhões.

A evolução positiva no alojamento turístico contrasta com o desempenho dos parques de campismo e das colónias de férias e pousadas da juventude. Nos parques de campismo, as dormidas caíram 2,8%, para 3,6 milhões, penalizadas sobretudo por uma redução de 7,7% entre os não residentes. Nas colónias de férias e pousadas da juventude, a descida foi de 6,7%, para 302,5 mil dormidas.

O INE assinala ainda que a remuneração bruta mensal média nas atividades de alojamento aumentou 5,1%, para 1.406 euros, acima da subida de 4,9% registada no conjunto da economia. Apesar disso, o salário médio no setor continuou 290 euros abaixo da média nacional, fixada em 1.696 euros.

(Notícia atualizada às 11h51)