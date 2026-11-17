A DB Ventures reclama 37,2 milhões de euros e acusa a distribuidora de vender fragrâncias em canais não autorizados, incluindo a Poundland.

A empresa que gere a marca de David Beckham processou a Coty em Nova Iorque, avança o The Guardian, com base em documentos oficiais. A DB Ventures acusa a distribuidora de vender produtos da marca através de canais não autorizados, incluindo a Poundland, uma loja de descontos, e um posto de combustível.

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A DB Ventures alega que a Coty vendeu pelo menos 21,8 milhões de euros em produtos Beckham através desses canais. Segundo os documentos, a empresa afirma que as vendas prejudicaram a imagem da marca.

Os advogados da DB Ventures pedem uma compensação e indemnizações no valor total de 37,2 milhões de euros. Alegam ainda que a Coty declarou menos 111,7 milhões de euros em vendas líquidas, o que terá privado a empresa de 5,4 milhões de euros em royalties.

A Coty pediu que o processo fosse arquivado. A empresa nega ter vendido as fragrâncias na Poundland, mas defende que tinha o direito de decidir onde comercializar a gama de David Beckham.

A Coty trabalha com a marca há mais de uma década e produziu mais de 30 fragrâncias com o nome do antigo capitão da seleção inglesa. No Reino Unido, os perfumes são vendidos a cerca de 24 euros o frasco.

Além da marca de David Beckham, a Coty, nascida em 1904, gere licenças da Hugo Boss, Burberry, Calvin Klein, Marc Jacobs, Chloé e Kylie Cosmetics, as seis maiores marcas do seu portfólio. Representam 73% das vendas. no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2027, terminado a 30 de setembro.

A Coty divulgou, no início de novembro, que as vendas da empresa recuaram 1% e as vendas comparáveis caíram 2%. A empresa anunciou que vai prolongar o acordo com a Marc Jacobs. Já o acordo com a Gucci terminará antes do tempo.