As empresas de transportes públicos rodoviário de passageiros e de transporte de mercadorias por conta de outrem vão poder candidatar-se ao regime complementar de apoio extraordinário e temporário aos combustíveis a partir de janeiro, avança o Público.

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De acordo com as regras inscritas no decreto-lei n.º 213/2026, publicado no dia 5 de Novembro e que já está em vigor, o apoio atribuído está ligado “aos custos extraordinários com combustíveis suportados entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro de 2026”. Este mecanismo pode ser requerido “autonomamente ou em com­plemento ao apoio de referência” oficializado a 7 de Outubro (de 420 euros por veículo no caso dos autocarros), “e destina-se a cobrir até ao limite máximo de 70% dos custos extraordinários com combustíveis efetivamente suportados pelos beneficiários” entre Outubro e Dezembro.

A Associação Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop) destaca, citada pelo jornal, que o mecanismo agora conhecido “não se traduz, para já, em qualquer novo apoio”. Segundo a mesma associação, só na semana de 9 a 13 de Novembro é que os seus associados começaram a receber os apoios anunciados no final de Março. Neste caso, o apoio também foi de 420 euros por autocarro, mas com uma duração de três meses (Abril, Maio e Junho), enquanto o seguinte foi só de um mês (Setembro). Outros sectores visados foram os táxis, as empresas de transporte de mercadorias e os bombeiros e sector social.