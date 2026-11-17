A finlandesa ICEYE lançou uma oferta pública de aquisição, em dinheiro, sobre a totalidade das ações da italiana Avio, numa operação que avalia a fabricante de sistemas de lançamento e propulsão espacial em cerca de dois mil milhões de euros. A proposta é de 41 euros por ação, o que representa um prémio de 21,3% face ao preço de fecho de segunda-feira, anunciou a empresa esta terça-feira.

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A oferta será realizada através da subsidiária italiana Iris 2 e tem como objetivo retirar a Avio de bolsa. A administração da empresa italiana vai analisar a proposta, ainda dependente das aprovações regulatórias e das condições previstas no anúncio formal da operação. Por ser considerada um ativo estratégico, a Avio terá também de obter o aval do Governo italiano ao abrigo das regras de proteção de ativos estratégicos, conhecidas como golden power.

A empresa é uma das participadas do grupo italiano Leonardo, o maior acionista da companhia, com 18%. Além de atividade no setor do espaço — desenha, desenvolve e faz a montagem de lançadores espaciais, sistemas de propulsão, por exemplo, estando ligado aos foguetões Vega —, a companhia tem ainda atividade no setor de defesa, com mais de 60 anos de experiência em motores para mísseis tácticos, focados em defesa aérea e marítima, com mais de 1.300 unidades produzidas, segundo informação do site da companhia italiana. Com presença em Itália, França (Guiana Francesa) e Estados Unidos, a Avio tem cerca de 1.500 colaboradores.

A operação pretende juntar as capacidades da Avio no desenvolvimento de sistemas de lançamento e propulsão de foguetões às competências da Iceye na produção de satélites, gestão de constelações e serviços de inteligência. O objetivo é criar um grupo europeu integrado nos setores espacial e da defesa, com maior controlo sobre diferentes etapas da cadeia de produção e operação de sistemas espaciais

A Iceye compromete-se a investir mais mil milhões de euros em Itália nos cinco anos seguintes à conclusão da operação, para aumentar a capacidade industrial da Avio, reforçar a investigação e desenvolvimento e elevar a frequência dos lançamentos dos foguetões Vega. Segundo a empresa, o investimento poderá permitir criar até 400 postos de trabalho qualificados no país.

“Os governos precisam de ter o controlo das suas infraestruturas espaciais críticas e a Europa é quem mais precisa disso”, afirmou o presidente executivo e cofundador da ICEYE, Rafał Modrzewski, citado em comunicado. A combinação das duas empresas permitiria, acrescentou, construir, lançar e operar sistemas espaciais soberanos, com capacidade para servir governos em diferentes mercados.

A empresa finlandesa tem presença em Portugal. Em julho, a ICEYE abriu um centro de excelência em Lisboa, dedicado à investigação e desenvolvimento em software, integração de sistemas e inteligência artificial, com recrutamento de talento local.

É também parceira tecnológica do Space Hub que está a ser desenvolvido em Alverca pela Força Aérea e pelo CTI Aeroespacial, onde está prevista a instalação de uma unidade de montagem, integração e teste de satélites.

A ligação ao mercado português inclui ainda a aquisição de quatro satélites de radar de abertura sintética (SAR) pela Força Aérea Portuguesa, através da Agenda New Space, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Dois foram lançados na primeira metade de 2026 e integrados na Constelação do Atlântico, estando os restantes previstos para lançamento no final de outubro.