Com um aumento de 10% no número de passageiros para 240,7 milhões, a ferrovia liderou o crescimento nos transportes em 2025, o primeiro ano completo de vigência do Passe Ferroviário Verde. O transporte rodoviário continua a ser predominante, com 632,2 milhões de passageiros, um aumento de 9% face ao ano anterior, indica o INE em comunicado.

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O terceiro modo mais utilizado é o metropolitano, que registou um crescimento de apenas 0,5% para 288,1 milhões de euros. A mesma tendência de estabilização aconteceu nos navios de cruzeiros, também com um aumento de 0,5% para 1,8 milhões de passageiros. O transporte fluvial foi o único a registar uma diminuição, recuando 0,5% para 24,9 milhões de passageiros.

Nos aeroportos, 2025 foi mais um ano de crescimento e ligeiramente superior ao verificado em 2024. O movimento de passageiros cresceu 4,7% para 73,8 milhões no ano passado, depois de ter aumentado 4,3% no período anterior.

A ferrovia volta a destacar-se no transporte de mercadorias, sendo o único modo a crescer em 2025, com um aumento de 8% para 8,5 milhões de toneladas. “Por rodovia foram transportadas 128,5 milhões de toneladas em veículos nacionais e estrangeiros (-7,4%), enquanto nos portos nacionais foram movimentadas 80,3 milhões de toneladas (-6,3%). O movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais diminuiu 0,5% para 253,6 mil toneladas”, refere o comunicado do INE.

No final de 2025, a rede ferroviária nacional totalizava 3.622,2 km de ferrovia, mais 1,4 km do que no ano anterior. Já a rede rodoviária encolheu dez quilómetros para 14.332 km de rodovia. O número de postos de carregamento de veículos elétricos em Portugal era de 11,9 mil.

“O parque ferroviário pesado registou reduções em todas as tipologias enquanto o parque ligeiro se manteve inalterado. A frota aérea aumentou em duas unidades”, aponta ainda o instituto de estatística.

O INE divulgou também dados sobre comunicações, que evidenciam uma continuação da descida do serviço telefónico fixo (menos 1,2% de clientes) e do tráfego de voz na rede móvel (-3,4% e chamadas). Já o tráfego de acesso à internet por banda larga aumentou 8,3%.