A fintech francesa Qonto, plataforma de gestão financeira para empreendedores e PME, vai alargar a sua oferta no mercado português com o lançamento de contas remuneradas ainda este mês e prepara a introdução do IBAN português.

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O reforço dos produtos financeiros no mercado nacional, onde está presente desde 2024, surge na sequência da obtenção da licença de instituição de crédito atribuída pelo regulador bancário francês e pelo Banco Central Europeu (BCE), anunciada esta terça-feira, e que dá à Qonto “passaporte” para os mercados europeus.

Até agora, a Qonto atuava como instituição de pagamento por via da licença obtida em 2018. Fundada um ano antes, a fintech fundada por Alexandre Prot e Steve Anavi está atualmente presente em oito mercados europeus da União Europeia, onde presta serviço a mais de 750 mil empresas e empresários na região.

“Portugal faz parte dos quatro mercados em que entrámos mais recentemente. Por isso, estamos a expandir a nossa atividade de forma progressiva. Há alguns serviços, como a remuneração dos saldos das contas, que estarão disponíveis em breve”, adiantou o co-fundador Alexandre Prot em conferência com os jornalistas.

“Mas estamos também a trabalhar noutras funcionalidades, começando pelo IBAN local, que é naturalmente muito importante. Vamos lançar estas soluções de forma gradual, mas estamos muito empenhados em Portugal. Será necessário algum tempo, provavelmente alguns trimestres ou até mesmo anos”, acrescentou.

Em relação às contas remuneradas, Prot explicou que o objetivo é ter uma “remuneração competitiva”, semelhante à praticada em França ou Itália. A Qonto oferece uma taxa anual de 5% nos dois primeiros meses a novos clientes e depois até 2,5%, de acordo com o seu site.

“Os nossos clientes poderão aplicar os fundos de que não necessitam de imediato em depósitos com maturidades de seis, nove ou 12 meses. Estas serão, numa primeira fase, as opções disponíveis. Naturalmente, quem optar por um prazo de 12 meses terá acesso a uma taxa de juro ligeiramente superior à de um depósito a nove meses, que, por sua vez, será superior à de um depósito a seis meses”, explicou o responsável.

Depois a oferta evoluirá em função das taxas de juro do BCE, salienta Alexandre Prot, apontando à próxima reunião de dezembro em que espera que as taxas de juro voltem a subir. “Se isso acontecer, a remuneração dos saldos das contas acompanhará essa evolução”.

Além das contas remuneradas, a Qonto também disponibilizará funcionalidades de faturação e pagamento por aproximação (tap to pay) aos clientes do mercado nacional.

Alexandre Prot indicou ainda que o escritório de Lisboa, que conta sobretudo com profissionais dedicados ao desenvolvimento de negócio, mas também às áreas de prevenção do branqueamento de capitais (AML), compliance e gestão de risco, poderá ser reforçado com a chegada da licença de instituição de crédito.