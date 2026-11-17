A sociedade de advogados multinacional norte-americana Baker McKenzie está a deixar de cobrar aos clientes à hora, como é o habitual no setor da advocacia, e a cobrar pelo valor do seu trabalho, avançou o The Wall Street Journal. Este é um dos sinais de como a inteligência artificial (IA) está a obrigar os grandes escritórios de advogados a repensar a forma como cobram aos clientes.

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A firma começou assim a cobrar aos clientes com base num modelo de faturação orientado para o valor, mas a faturação à hora não desapareceu por completo. Segundo o global chair Sunny Mann, com o apoio em soluções apoiadas pela tecnologia e pela utilização da IA, a cobrança à hora deixou de fazer sentido em alguns casos. Assim, a sociedade de advogados está a incentivar os advogados a adotarem o que designam por “fixação de preços com base no valor”, ao invés de somarem as horas despendidas.

Recorde-se que no início do ano, o conselheiro geral da Anthropic, Jeff Bleich, previu que a IA provocasse problemas nos sistema de faturação por hora, uma vez que a tecnologia estava a eliminar parte do trabalho “moroso” que tradicionalmente gerava um grande número de horas faturáveis.

Fundada em 1949, em Chicago, nos EUA, a Baker McKenzie é uma das maiores sociedades de advogados do mundo. Fundada por Russell Baker e John McKenzie começou a sua expansão internacional em 1955, com a abertura de um escritório em Caracas, na Venezuela. Desde então, construiu uma rede global que conta atualmente com mais de 70 escritórios em mais de 40 países e mais de 12.700 profissionais, incluindo cerca de 6.200 advogados e outros profissionais jurídicos.

Com uma faturação anual de aproximadamente 3,64 mil milhões de dólares no exercício de 2025, a Baker McKenzie integra o grupo das dez maiores sociedades de advogados do mundo. A sua atividade abrange áreas como fusões e aquisições, direito societário, fiscalidade, banca e financiamento, concorrência, contencioso e arbitragem, direito laboral, propriedade intelectual, tecnologia e proteção de dados.

A sociedade é atualmente liderada por Sunny Mann, que assumiu o cargo de Global Chair em outubro de 2025, para um mandato de quatro anos. Na Península Ibérica, a Baker McKenzie tem escritórios em Madrid e Barcelona, mas não dispõe de presença direta em Portugal.