Uma fuga de informação que expôs mais de 15 milhões de documentos internos do Deutsche Bank revela comportamentos impróprios, falhas sistémicas e os segredos de alguns dos seus clientes bilionários e oligarcas. Os documentos, que chegaram às redações, vieram envolver o banco liderado por Christian Sewing num novo escândalo financeiro, denunciando, por exemplo, que a instituição ignorou repetidamente sinais de alerta de possível lavagem de dinheiro e violações de sanções. Ações estão a afundar mais de 5%

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Segundo o Financial Times, emails, investigações internas, atas do conselho de administração, ficheiros de compliance e conversas entre funcionários revelam que o CEO, Christian Sewing, um quadro da casa que assumiu o cargo em 2018 e a quem é amplamente atribuída a recuperação de um banco marcado por sucessivos escândalos, que regressou à obtenção de lucros recorde, afinal escondeu alguns problemas do banco aos acionistas.

A investigação, intitulada Inside Deutsche Bank, revela também artifícios contabilísticos, divulgações financeiras distorcidas e pormenores até agora desconhecidos sobre as relações do banco com Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais contra menores, e com o Presidente norte-americano, Donald Trump, acrescenta o Financial Times.

O Financial Times analisou os documentos em colaboração com mais de 200 jornalistas de dezenas de órgãos de comunicação social de todo o mundo, incluindo Daraj, Der Spiegel, Manager Magazin, El Universal, Financial Mail, Kyodo News, Le Monde, The New York Times e Paper Trail Media, numa investigação coordenada pela Barracuda Media, uma organização sem fins lucrativos sul-africana, com apoio técnico do Data and Research Center (DARC), na Alemanha.

Segundo detalha a mesma notícia, foi sobretudo a relação do Deutsche Bank com oligarcas e capitais russos que levou dois denunciantes a copiar o arquivo de informação e a partilhá-lo com o jornalista indiano Josy Joseph e a jornalista sul-africana Khadija Sharife.

Os responsáveis pela fuga de documentos justificaram, numa declaração, que agiram no “interesse público” para expor as práticas do banco, incluindo “questões como as contas detidas por oligarcas russos”.

Esta está longe de ser a primeira vez que o banco está envolvido num escândalo financeiro. O Deutsche Bank, que em 2021 celebrou um acordo de suspensão de ação penal (deferred prosecution agreement) com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, foi alvo de buscas das autoridades alemãs por três vezes só este ano.

Desde 2012, o banco pagou 18,6 mil milhões de euros para resolver alegadas violações de conduta e processos judiciais relacionados com uma série de escândalos, que incluíram manipulação de mercado, branqueamento de capitais russos, controlos deficientes, venda abusiva de produtos financeiros e prestação de informações enganosas.

Numa reação à informação divulgada, o Deutsche Bank afirmou que os problemas levantados pela fuga de documentos “remontam a muitos anos e, em alguns casos, a duas décadas. Sempre que relevante, estas questões foram analisadas na altura e discutidas com as entidades reguladoras”.

“Hoje somos um banco diferente. Sob a liderança de Christian Sewing, o Deutsche Bank passou por uma transformação profunda”. A instituição acrescentou que investiu sete mil milhões de euros no reforço dos mecanismos de controlo entre 2019 e 2025 e que os seus “progressos foram reconhecidos pelo mercado, pelos principais reguladores e autoridades de supervisão, bem como pelos clientes e outras partes interessadas”.

Apesar das explicações, as ações seguem a afundar 5,9% para 31,23 euros, pressionando o setor da banca na Europa. O índice do Stoxx 600 para a banca desce 1,22%.