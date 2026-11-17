O Hospital Universitário Sagrat Cor inaugurou a «Sala das Ilusões», um novo espaço destinado a acompanhar os doentes oncológicos e as suas famílias para além dos cuidados clínicos, oferecendo recursos orientados para o bem-estar emocional, a participação e o apoio durante todas as fases do processo terapêutico.

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A sala, localizada no Hospital de Dia de Oncologia, foi concebida como um ponto de encontro onde doentes, familiares, profissionais e voluntários podem partilhar experiências, aceder a atividades especializadas e encontrar ferramentas para enfrentar os desafios associados ao processo oncológico.

A iniciativa insere-se na estratégia de humanização do centro e consolida o seu compromisso com um modelo de cuidados centrado na pessoa, que tem em conta as necessidades médicas, emocionais, sociais e funcionais durante as diferentes fases da doença.

Nas palavras do Dr. Raúl Muñiz, diretor do Hospital Universitário Sagrat Cor, «quisemos dar mais um passo em frente para acolher e acompanhar as pessoas, e tentar praticar uma medicina mais completa, não só tratando a doença, mas centrando-nos na pessoa e melhorando o seu bem-estar». O diretor salientou ainda que foi feita «uma aposta muito importante, não só neste projeto, mas também na vertente médica, contando com os melhores profissionais, entre os quais oncologistas, enfermeiros especializados em oncologia e terapeutas, entre outras especialidades».

O projeto conta com a colaboração de mais de 30 voluntários, entre os quais 14 profissionais de saúde do próprio hospital, além de familiares e pessoas ligadas ao centro que participam em workshops, atividades de grupo e iniciativas de acompanhamento.

Segundo Montserrat Cantero, diretora de Processos de Hospitalização e Continuidade Assistencial do centro hospitalar, o objetivo é «acompanhar os doentes em tudo aquilo que também faz parte da doença, mas que nem sempre encontra espaço na consulta: o medo, a incerteza, as alterações físicas, a perda de autonomia ou as dúvidas sobre como retomar a vida quotidiana».

Para dar resposta a estas necessidades, o hospital dispõe de uma rede de especialidades interligadas que garante um atendimento coordenado e personalizado em todas as fases do processo: oncologistas, hematologistas, enfermeiros gestores de casos e farmacêuticos que trabalham em conjunto para assegurar a continuidade dos cuidados, enquanto serviços especializados como fisioterapia, psicologia, nutrição, cuidados paliativos e a Unidade da Dor complementam a abordagem clínica. Esta coordenação multidisciplinar permite oferecer um acompanhamento integral, otimizar os tratamentos e responder de forma ágil às necessidades de cada doente.

CUIDADOS PARA ALÉM DO TRATAMENTO

Um dos principais eixos da Sala das Ilusões é o «Ilusão 360», um programa de humanização dos cuidados que oferece workshops, sessões de grupo e atividades terapêuticas em quatro áreas fundamentais para o bem-estar integral do doente: psicologia, fisioterapia, nutrição e sexologia.

As atividades abordam questões como a adaptação emocional à doença, a melhoria da mobilidade, a fadiga associada aos tratamentos ou as alterações na alimentação e na sexualidade. Incluem também exercícios e dinâmicas para ajudar a gerir efeitos secundários como a neuropatia periférica ou as dificuldades de concentração e memória, conhecidas como «névoa mental».

Além disso, a «Sala das Ilusões» inclui o sino das conquistas, um elemento simbólico que permite reconhecer e partilhar momentos significativos do processo oncológico com familiares, profissionais e pessoas próximas.

Para Montserrat Cantero, «humanizar os cuidados significa reconhecer a pessoa em todas as suas dimensões e oferecer-lhe respostas adaptadas às suas necessidades em cada momento». Neste sentido, salientou que «a Sala das Ilusões pretende ser um local onde se partilhem preocupações, se adquiram ferramentas e se recupere a confiança, mas também onde se celebrem os avanços. O sino das conquistas simboliza precisamente esses momentos importantes do processo e permite partilhá-los com familiares, profissionais e pessoas próximas».

O espaço acolhe também o «Punts amb Cor», um projeto solidário dedicado à confeção artesanal de acessórios destinados a melhorar o conforto e a preservar a intimidade dos doentes. Até à data, a iniciativa já produziu mais de 430 peças, entre gorros, turbantes, bolsas para transportar medicação e capas para sacos de ostomia, das quais cerca de uma centena já foram entregues.