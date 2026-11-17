IA: Apontar o telemóvel e obter uma cotação de seguro
Basta fotografar um objeto, um automóvel, uma planta, um rótulo de vinho ou um animal para receber, em cerca de 30 segundos, uma estimativa indicativa do prémio de seguro. A app é da Objais.
Obter uma estimativa de seguro pode passar a ser tão “simples como reconhecer uma planta ou identificar uma música com o telemóvel”. É essa a proposta da Objais, uma aplicação que recorre à inteligência artificial para transformar uma fotografia numa estimativa indicativa de prémio de seguro, sem necessidade de preencher formulários, criar uma conta ou fornecer dados pessoais.
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O funcionamento é simples: o utilizador fotografa um objeto ou aponta a câmara do telemóvel para aquilo que pretende segurar. Em aproximadamente 30 segundos, a aplicação apresenta uma estimativa de valor e do respetivo prémio. O resultado não constitui uma cotação vinculativa nem uma proposta de seguro, mas permite ter uma primeira indicação do custo de proteção.
A tecnologia pode ser utilizada em diferentes situações: desde fotografar uma planta, um rótulo de vinho ou um animal de companhia até identificar um automóvel ou um quadro numa galeria de arte. A ideia é disponibilizar informação sobre seguros no momento em que surge a intenção de compra ou a necessidade de proteção, sem obrigar o consumidor a procurar previamente um mediador ou a reunir documentação.
Da fotografia ao mediador de seguros
A Objais foi fundada pelo francês Christophe Antone, que tem mais de 25 anos no setor segurador, com passagem pela AXA, Capgemini e MDS, onde foi Diretor de Digital, e pelo português Daniel Carneiro, cofundador e CTO que lidera a tecnologia e o desenvolvimento do motor de IA.
Segundo os fundadores, a aplicação não substitui a intervenção de um mediador nem a contratação tradicional de um seguro. O seu modelo de negócio “assenta precisamente na geração e distribuição de oportunidades comerciais para profissionais do setor”, dizem.
A rede de distribuição é também a base do modelo de acompanhamento posterior. A Objais opera em quase todo o mundo e recorre a mediadores locais, que conhecem o mercado, falam a língua do cliente, trabalham com seguradoras presentes nesse país e asseguram o serviço pós-venda.
Zurich, Hiscox e April International entre as seguradoras
A Objais trabalha com seguradoras e com outros mediadores. Em Portugal, enquanto mediador, distribui soluções de companhias generalistas e especializadas, entre as quais a Zurich, a Hiscox e a corretora April International.
Os fundadores explicam que a identificação dos objetos não depende de uma única base de dados. A aplicação utiliza modelos de inteligência artificial de visão para reconhecer elementos presentes nas fotografias, como marca, modelo, raça ou estado aparente. Essa informação é depois cruzada com referências de mercado através de um motor proprietário, que permite estimar o valor do bem e calcular uma indicação de prémio.
A aposta nos marketplaces e na internacionalização
A principal novidade anunciada para novembro é a disponibilização da tecnologia através de API, permitindo integrar o sistema de estimativas em plataformas de terceiros, nomeadamente marketplaces.
As primeiras integrações estão em curso em Portugal, nos segmentos automóvel e de animais de companhia. A ambição é levar a estimativa de seguro para o local onde o consumidor toma decisões de compra, como um stand automóvel, em vez de o obrigar a sair da plataforma ou interromper o processo para procurar uma solução de seguro.
A Objais disponibiliza atualmente três linhas de negócio: Objais Select, Objais Family e Objais Business. As primeiras ofertas, Select e Family, foram lançadas em julho e agosto de 2026. A empresa encontra-se ainda numa fase inicial de atividade e prefere não divulgar números comerciais antes de dispor de resultados representativos.
A internacionalização é outra frente de desenvolvimento. A Objais opera a partir de Portugal, onde decorrem as primeiras integrações tecnológicas, tem uma campanha de teste em curso no Brasil e mantém conversações para uma possível entrada em França.
A aplicação é gratuita e está disponível para iOS e Android .
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