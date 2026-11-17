Obter uma estimativa de seguro pode passar a ser tão “simples como reconhecer uma planta ou identificar uma música com o telemóvel”. É essa a proposta da Objais, uma aplicação que recorre à inteligência artificial para transformar uma fotografia numa estimativa indicativa de prémio de seguro, sem necessidade de preencher formulários, criar uma conta ou fornecer dados pessoais.

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O funcionamento é simples: o utilizador fotografa um objeto ou aponta a câmara do telemóvel para aquilo que pretende segurar. Em aproximadamente 30 segundos, a aplicação apresenta uma estimativa de valor e do respetivo prémio. O resultado não constitui uma cotação vinculativa nem uma proposta de seguro, mas permite ter uma primeira indicação do custo de proteção.

A tecnologia pode ser utilizada em diferentes situações: desde fotografar uma planta, um rótulo de vinho ou um animal de companhia até identificar um automóvel ou um quadro numa galeria de arte. A ideia é disponibilizar informação sobre seguros no momento em que surge a intenção de compra ou a necessidade de proteção, sem obrigar o consumidor a procurar previamente um mediador ou a reunir documentação.

Da fotografia ao mediador de seguros

A Objais foi fundada pelo francês Christophe Antone, que tem mais de 25 anos no setor segurador, com passagem pela AXA, Capgemini e MDS, onde foi Diretor de Digital, e pelo português Daniel Carneiro, cofundador e CTO que lidera a tecnologia e o desenvolvimento do motor de IA.

Segundo os fundadores, a aplicação não substitui a intervenção de um mediador nem a contratação tradicional de um seguro. O seu modelo de negócio “assenta precisamente na geração e distribuição de oportunidades comerciais para profissionais do setor”, dizem.

A rede de distribuição é também a base do modelo de acompanhamento posterior. A Objais opera em quase todo o mundo e recorre a mediadores locais, que conhecem o mercado, falam a língua do cliente, trabalham com seguradoras presentes nesse país e asseguram o serviço pós-venda.

Zurich, Hiscox e April International entre as seguradoras

A Objais trabalha com seguradoras e com outros mediadores. Em Portugal, enquanto mediador, distribui soluções de companhias generalistas e especializadas, entre as quais a Zurich, a Hiscox e a corretora April International.

Os fundadores explicam que a identificação dos objetos não depende de uma única base de dados. A aplicação utiliza modelos de inteligência artificial de visão para reconhecer elementos presentes nas fotografias, como marca, modelo, raça ou estado aparente. Essa informação é depois cruzada com referências de mercado através de um motor proprietário, que permite estimar o valor do bem e calcular uma indicação de prémio.

A aposta nos marketplaces e na internacionalização

A principal novidade anunciada para novembro é a disponibilização da tecnologia através de API, permitindo integrar o sistema de estimativas em plataformas de terceiros, nomeadamente marketplaces.

As primeiras integrações estão em curso em Portugal, nos segmentos automóvel e de animais de companhia. A ambição é levar a estimativa de seguro para o local onde o consumidor toma decisões de compra, como um stand automóvel, em vez de o obrigar a sair da plataforma ou interromper o processo para procurar uma solução de seguro.

A Objais disponibiliza atualmente três linhas de negócio: Objais Select, Objais Family e Objais Business. As primeiras ofertas, Select e Family, foram lançadas em julho e agosto de 2026. A empresa encontra-se ainda numa fase inicial de atividade e prefere não divulgar números comerciais antes de dispor de resultados representativos.

A internacionalização é outra frente de desenvolvimento. A Objais opera a partir de Portugal, onde decorrem as primeiras integrações tecnológicas, tem uma campanha de teste em curso no Brasil e mantém conversações para uma possível entrada em França.

A aplicação é gratuita e está disponível para iOS e Android .