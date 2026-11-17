Partido liderado por Mariana Leitão considera que a forma como o Conselho Geral Independente fundamentou a escolha da nova administração justifica esclarecimentos adicionais.

A Iniciativa Liberal (IL) quer que a presidente do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP, Ana Margarida Carvalho, seja ouvida no Parlamento antes da audição dos nomes indigitados para o Conselho de Administração da estação pública. O partido pretende ainda que o CGI envie previamente à Assembleia da República a documentação relativa ao processo de escolha da nova administração.

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Num requerimento dirigido esta terça-feira ao presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Paulo Cavaleiro, a IL considera que a forma como o CGI fundamentou a escolha da nova administração, deliberada a 6 de novembro, justifica esclarecimentos adicionais.

Em causa está o facto de a deliberação ter sido aprovada por quatro votos a favor e dois contra, com declarações de voto vencido que questionam a fundamentação da decisão. O extrato da ata divulgado esta segunda-feira, refere também que não existem registos complementares das audições às candidaturas, apesar de estas integrarem o processo de avaliação.

A IL chama ainda a atenção para a ausência de referência ao relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) homologado a 5 de novembro, um dia antes da deliberação do CGI.

O partido tinha já solicitado ao Conselho Geral Independente os relatórios elaborados pela empresa de seleção, a deliberação fundamentada e as atas das reuniões. A documentação ainda não foi enviada, embora esteja, reconhece o requerimento, dentro do prazo legal para resposta.