Jensen Huang mostra-se disponível para um regresso à liderança executiva da Nvidia. Depois da polémica em que se viu envolvido relacionada com alegações de espionagem chinesa e de relações extraconjugais com funcionárias da gigante tecnológica, o antigo CEO admite regressar ao cargo.

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Segundo o The Wall Street Journal, que cita esta terça-feira uma breve declaração do antigo CEO da empresa, Jensen Huang afirma que “se o conselho de administração decidir que o regresso é do melhor interesse dos nossos acionistas, funcionários, da empresa e da América, [ficará] honrado em corresponder a estes apelos e regressar como CEO”.

“Desde a minha saída, tenho recebido inúmeras manifestações de funcionários, investidores, parceiros de negócio e clientes da Nvidia a pedir-me que regresse como CEO”, lê-se ainda na mesma nota.

A declaração surge no dia em que a Nvidia apresenta os resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2027, numa altura em que a gigante tecnológica atravessa um período de incerteza na liderança. Colette Kress, diretora financeira da empresa, que assumiu interinamente o cargo de CEO, liderá pela primeira vez a apresentação de resultados.

Esta segunda-feira, o Presidente norte-americano também manifestou abertura à possibilidade de Jensen Huang regressar à liderança da tecnológica. “Não me importaria”, afirmou Donald Trump aos jornalistas na pista de aterragem, antes de embarcar no Air Force One rumo à Ásia. O chefe de Estado considerou ainda que o regresso do antigo CEO “não seria uma má ideia”.

Jensen Huang apresentou a demissão a 12 de novembro, colocando fim a 33 anos de liderança da Nvidia, empresa que cofundou em 1993. A saída aconteceu depois de a imprensa norte-americana ter divulgado alegações de relações extraconjugais, incluindo uma ligação a Alice Huang, uma empresária de nacionalidade chinesa e antiga executiva da Megaspeed, empresa de Singapura ligada ao setor dos centros de dados e suspeita de manter ligações aos serviços de informações chineses.

Devido a este caso, Jensen Huang será ouvido a 1 de dezembro no Congresso norte-americano. A audição do cofundador da Nvidia vai ser à porta fechada, perante membros de três comissões da Câmara dos Representantes.

Além desta relação, foram também noticiadas outras duas alegadas relações extraconjugais com funcionárias da própria Nvidia, uma das quais Kimberly Powell, vice-presidente da área de saúde da tecnológica e que reportava diretamente a Jensen Huang. As revelações motivaram uma investigação interna da empresa, que procura apurar também se houve algum comprometimento de informações confidenciais ou de segurança nacional.

(Notícia atualizada às 17h04)