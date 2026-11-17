Desta forma, a decisão do Tribunal Provincial das Astúrias eleva para doze o número de sentenças obtidas pela LALIGA na sua luta judicial contra o racismo no futebol espanhol.

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A sentença, proferida pela Segunda Secção do Tribunal Provincial das Astúrias, põe fim a um processo iniciado a partir de uma queixa apresentada pela LALIGA, à qual se juntou posteriormente o Real Madrid. Entre as provas apresentadas pela entidade patronal figura um relatório pericial de leitura labial que ajudou a esclarecer o que aconteceu no estádio.

O condenado admitiu a sua responsabilidade pelos factos, que constituem um crime de ódio tipificado no artigo 510.º, n.º 2, alínea a), do Código Penal. O tribunal teve em conta a circunstância atenuante de embriaguez e, a par da pena de prisão, impôs-lhe uma multa de seis meses, com uma quota diária de oito euros, e três anos e onze meses de inibição de exercer funções relacionadas com o ensino, o desporto ou atividades de lazer.

Neste sentido, a pena de prisão fica suspensa nas condições apresentadas pela acusação e aceites pelo condenado, que incluem a proibição de aceder aos estádios da LALIGA e de se aproximar de Kylian Mbappé.

Com esta decisão, a LALIGA acrescenta mais um caso às ações judiciais que tem promovido nos últimos anos contra o racismo no futebol. A primeira condenação ocorreu em junho de 2024, quando três adeptos foram condenados a oito meses de prisão por insultos dirigidos a Vinicius Jr. num jogo entre o Valencia CF e o Real Madrid, disputado no Mestalla. Em setembro desse mesmo ano, foram proferidas mais duas sentenças contra a mesma pessoa por insultos racistas dirigidos a Vinicius Jr. durante um jogo entre o RCD Mallorca e o Real Madrid e a Samuel Chukwueze num jogo entre o RCD Mallorca e o Villarreal CF, com penas de seis meses de prisão por cada crime.

Também em setembro foi alcançado um acordo extrajudicial com um menor que tinha feito gestos racistas contra Aurélien Tchouaméni durante um encontro entre o RCD Mallorca e o Real Madrid, o qual incluiu uma sanção pecuniária, a proibição de acesso aos estádios durante um ano e medidas socioeducativas.

Além disso, ao longo de 2025, registaram-se novas decisões judiciais relativas a incidentes envolvendo adeptos. Em fevereiro, um homem foi condenado por insultos dirigidos a Carlos Akapo durante um jogo entre o Granada CF e o Cádiz CF e, em maio, outros cinco adeptos receberam penas de um ano de prisão pelos ataques racistas a Vinicius Jr. em Valladolid. Este último caso constituiu um precedente, ao tornar-se a primeira condenação em Espanha por estes factos ao abrigo do artigo 510.º, n.º 2, alínea a), do Código Penal. Nesse mesmo mês, foi proferida outra sentença pelos insultos dirigidos a Omar El Hilali num jogo entre o CD Cartagena e o RCD Espanyol.

Os tribunais também abordaram outros episódios de especial repercussão, como os insultos dirigidos a Lamine Yamal, Raphinha e Ansu Fati durante um Clássico, resolvidos através de um acordo extrajudicial com um menor, ou o aparecimento de um boneco com a camisola de Vinicius Jr. pendurado numa ponte em Valdebebas. Este último caso, ocorrido fora de um recinto desportivo, resultou na condenação de quatro pessoas por crimes de ódio e ameaças, com penas que chegaram aos 22 meses de prisão.

Este historial foi posteriormente completado com a condenação pelos insultos racistas dirigidos a Iñaki Williams num encontro entre o RCD Espanyol e o Athletic Club, proferida em setembro de 2025, e com a sentença de abril de 2026 pelos ataques a Marcus Rashford durante um Real Oviedo-FC Barcelona, também disputado no Carlos Tartiere.

Assim, esta nova decisão relativa aos factos contra Mbappé volta a destacar o alcance das ações judiciais intentadas pela LALIGA, que resultaram em penas de prisão, multas, proibições de entrada nos estádios e outras medidas destinadas a sancionar e prevenir comportamentos racistas no futebol.