Liliana Coutinho Magalhães integra a act legal Portugal
A associada sénior Liliana Coutinho Magalhães vai reforçar as equipas de Imobiliário e Compliance da act legal Portugal.
A act legal Portugal reforçou as equipas de Imobiliário e Compliance com a associada sénior Liliana Coutinho Magalhães. A advogada transita da Servdebt.
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“Com cerca de 20 anos de experiência, a Liliana traz consigo um percurso sólido, um profundo conhecimento técnico e uma visão estratégica que serão uma mais-valia para os nossos clientes”, sublinha em comunicado a managing partner Susana Enes.
Segundo o escritório, a integração de Liliana Coutinho Magalhães insere-se na estratégia de crescimento da act legal Portugal.
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