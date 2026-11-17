A act legal Portugal reforçou as equipas de Imobiliário e Compliance com a associada sénior Liliana Coutinho Magalhães. A advogada transita da Servdebt.

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“Com cerca de 20 anos de experiência, a Liliana traz consigo um percurso sólido, um profundo conhecimento técnico e uma visão estratégica que serão uma mais-valia para os nossos clientes”, sublinha em comunicado a managing partner Susana Enes.

Segundo o escritório, a integração de Liliana Coutinho Magalhães insere-se na estratégia de crescimento da act legal Portugal.