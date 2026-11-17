A Lopes Barata & Associados reforçou a equipa com Joana Madureira. A advogada, que transita da RSA – Raposo Subtil & Associados, vai assumir a coordenação do departamento de Contencioso da firma.

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“A integração da Joana representa um reforço importante para a sociedade, não só pela experiência que traz na área do Contencioso, mas também pela capacidade de coordenação e desenvolvimento de uma área fundamental para a nossa atividade“, salienta em comunicado o managing partner Diogo Lopes Barata.

Na Lopes Barata & Associados, Joana Madureira vai prestar assessoria jurídica nas áreas de contencioso civil, penal e contraordenacional. A advogada conta com experiência nas áreas de Direito Contencioso, Direito Civil, Direito Imobiliário e Recuperação de Crédito.

Ao longo do seu percurso, acompanhou processos judiciais relacionados com responsabilidade civil, resolução contratual, litígios imobiliários e societários, bem como matérias de recuperação de crédito.

“Integrar uma equipa dinâmica e contribuir para o desenvolvimento e consolidação da área de Contencioso, num projeto ambicioso e com uma visão estratégica de futuro, representa uma enorme motivação“, refere a advogada.