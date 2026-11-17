Depois de Lisboa, o AI Creative Challenge prossegue o seu percurso internacional, com próximas etapas em Istambul, Barcelona, Sydney, Glasgow, Londres, Miami e Dubai.

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Luís Nunes, fundador da WhyBother?, venceu a etapa lisboeta do AI Creative Challenge, uma competição criativa de inteligência artificial ao vivo promovida pelo The One Club for Creativity, em parceria com a Google. O criativo entrou na competição como substituto de Stéphane Benini, que não pôde estar presente, e garantiu um lugar na final internacional, em Nova Iorque.

A final da etapa foi disputada por Diana Mota, realizadora e diretora criativa de IA no SummerSun Studio, e Luís Nunes. Em Nova Iorque, numa data ainda por anunciar, vai enfrentar os vencedores das restantes 15 etapas. Em jogo estão o título de AI Creative Champion e um prémio de 50 mil dólares, repartido pelos quatro primeiros classificados. Portugal tem já outro representante garantido na final — FERA, vencedor da etapa de Cannes, que esteve em Lisboa como jurado.

A etapa decorreu no Unicorn Stage da Unicorn Factory Lisboa – Beato Innovation District, com organização do Clube da Criatividade de Portugal e apoio da FFF Design Assembly. A competição colocou frente a frente oito profissionais da indústria criativa, em duelos ao vivo de 10 minutos.

Além de Luís Nunes e Diana Mota, competiram Diogo Penedo, estratega criativo e copywriter, Emilia Vega, criativa e produtora de IA, Filipa Kinomoto, artista visual de IA e produtora, João Seiça, realizador, Pedro Lavinha, diretor de Design, Luís Nunes, fundador da WhyBother?, e Tico Moraes, diretor criativo no Studio Nuts.

O júri foi composto por Margarida Borges, cofundadora da Desisto e membro do Clube da Criatividade de Portugal (em substituição de Judite Mota), Álvaro Silva Silveira, cofundador e managing partner da Falamusa, João Ribeiro, industry manager/large customer sales da Google, FERA, AI filmmaker & ceative technologist, cofundador da Mashed Potatoes (vencedor da etapa da competição em Cannes), Karim Youssef, cofundador da LetzAI, e Manu Jardim de Oliveira, senior marketing manager da Google.

Depois de Nova Iorque, Cannes, Los Angeles, Amesterdão, Tóquio, São Paulo, Buenos Aires, Mumbai, Toronto e Lisboa, a competição segue para Istambul, Barcelona, Sydney, Glasgow, Londres, Miami e Dubai.