Mais de nove mil trabalhadores dos hospitais privados em Portugal vão ter uma subida no ordenado nos próximos anos. A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) assinou esta terça-feira um Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) com os sindicatos que se materializa num aumento salarial de 120 euros para 9.500 colaboradores de 90 empresas.

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O acordo formalizado com o Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE) e o Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (SINDITE) contempla a atualização das tabelas salariais e do subsídio de refeição para auxiliares de ação médica e técnicos administrativos. No entanto, o aumento é progressivo e ocorrerá em duas fases num período de 12 meses: entre 1 de janeiro de 2027 (60 euros) e 1 de janeiro de 2028 (60 euros).

O objetivo dar resposta à “evolução do contexto socioeconómico” e procurar garantir “condições de trabalho adequadas e atrativas para os profissionais do setor”, de acordo com a informação transmitida aos meios de comunicação social pela APHP, que representa grupos hospitalares privados como CUF, Luz Saúde, Lusíadas, HPA, Sanfil, Hospital da Cruz Vermelha ou a Clínica São João de Deus.

“Este acordo ocorre no quadro de um diálogo construtivo e de responsabilidade institucional, marcado pela disponibilidade para trabalhar e negociar com todas as estruturas sindicais representativas das profissões enquadradas no setor da hospitalização privada e tem em vista a promoção de condições de trabalho dignas, a valorização dos recursos humanos, estabilidade nas relações laborais e a melhoria contínua dos cuidados de saúde prestados”, afirmou Ana César Machado, secretária-geral da APHP.

A AHPA refere ainda que o processo negocial com as estruturas sindicais caracterizou-se por “cooperação e responsabilidade institucional, permitindo alcançar uma solução que procura conciliar a valorização das condições remuneratórias dos trabalhadores com a necessária sustentabilidade económica das unidades prestadoras de cuidados de saúde”.

No ano passado, as empresas que gerem hospitais privados e de hospitais públicos em regime de parceria público-privada geraram receitas agregadas de 2.790 milhões de euros em 2025, um novo máximo histórico e mais 9,5% do que em 2024. Em declarações ao semanário Expresso, o presidente da APHP, Óscar Gaspar explicou que grande parte do crescimento da hospitalização privada está ligada à evolução dos seguros de saúde que já abrangiam 4,5 milhões de pessoas até junho, acima de 4,3 milhões no final de 2025.