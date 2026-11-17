A Marinha Portuguesa está a realizar um exercício de cinco dias no rio Guadiana, envolvendo mais de 70 cadetes da Escola Naval e quatro dezenas de militares, simulando uma situação de emergência com múltiplas vítimas. A operação RIO26 realiza-se até 20 de novembro, abrangendo os concelhos de Mértola, Alcoutim e Vila Real de Santo António.

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O exercício combina atividades militares, desportivas e de aventura. Entre as principais operações está um “exercício tático de inserção e descida do rio Guadiana em botes, com partida de Mértola e chegada a Alcoutim, assim como uma prova de remo”. Já em Vila Real de Santo António, os participantes vão realizar o MASSAREX, uma “simulação de emergência no mar” que envolve o resgate de várias vítimas.

A iniciativa conta com 76 cadetes dos terceiro e quarto anos da Escola Naval, acompanhados por 45 militares e cinco professores civis. Participam também alunos de outras instituições de ensino superior militar e policial: dois da Academia Militar, dois da Academia da Força Aérea e dois do Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna.

A dimensão internacional está assegurada por três estudantes do programa Erasmus que frequentam a Escola Naval em Portugal — um norte-americano e dois franceses —, bem como por dois alunos da Escola Naval da Roménia e dois da Grécia.

A segurança das operações no rio é assegurada “com o apoio do Instituto de Socorros a Náufragos e da Polícia Marítima do Comando Local de Vila Real de Santo António, que disponibilizam meios, destinados ao acompanhamento do exercício e a eventuais emergências”, pode ler-se no comunicado da Armada.

O exercício envolve ainda os bombeiros voluntários de Mértola, Alcoutim e Vila Real de Santo António, bem como as respetivas autarquias e autoridades locais.

O RIO26 pretende permitir aos cadetes aplicar, em contexto prático, as competências adquiridas durante a formação, reforçando a preparação dos futuros oficiais da Marinha. A iniciativa procura também aproximar a Escola Naval das comunidades locais, através de atividades educativas e culturais.