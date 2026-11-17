Menos subsídios, prémios e horas extraordinárias abrandam crescimento do salário médiopremium
A remuneração média cresceu 4,9% no terceiro trimestre, abaixo dos 5,4% de 2025. Para 2027, economistas antecipam que os salários continuem a subir, mas com ganhos de poder de compra mais moderados.
O crescimento do salário médio em Portugal perdeu algum fôlego no terceiro trimestre, mas a desaceleração não deverá traduzir-se numa travagem generalizada dos aumentos salariais. A moderação estará sobretudo nas componentes variáveis da remuneração, enquanto a evolução do salário mínimo continua a contribuir para a subida da remuneração base, apontam os economistas ouvidos pelo ECO.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados na passada sexta-feira, em setembro, a remuneração bruta total média por trabalhador aumentou 4,9% em termos homólogos, para 1.696 euros, abaixo dos 5,4%…
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