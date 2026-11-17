O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), defendeu a criação de uma empresa metropolitana de habitação e de um banco de terrenos e imóveis devolutos nos 18 municípios da Área Metropolitana, para responder à atual crise.

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“Tendo uma empresa metropolitana de habitação, nós poderemos estar aqui na linha da frente dessa defesa [do direito à habitação]. Podemos ter, de certa forma, algumas competências que hoje são do IHRU [Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana], e que pela sua natureza nacional não está tão perto das populações”, afirmou Carlos Moedas, que é também presidente da Área Metropolitana de Lisboa.

O autarca do PSD falava na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, para apresentar o trabalho do executivo nos últimos dois meses, tendo sido desafiado pelo deputado do CDS-PP Francisco Camacho a liderar com o Governo PSD/CDS-PP um novo plano nacional de emergência para a habitação.

Carlos Moedas disse que propôs, em sede das reuniões da Área Metropolitana de Lisboa, “aumentar o papel metropolitano nas soluções para a habitação”, considerando que tal tem sido “bem-aceite” por todos os 18 presidentes da Câmara que integram esta associação pública de âmbito territorial.

Além de uma empresa metropolitana de habitação, o autarca do PSD sugeriu a criação de um banco de terrenos e imóveis que estejam devolutos a nível metropolitano, bem como uma carta metropolitana de habitação, uma vez que hoje o que existe é uma carta municipal de habitação para cada município.

"Sempre entendi que, em primeiro lugar, as soluções para a habitação passam por privados, por públicos, por organizações não-governamentais, pelas câmaras municipais, por todos nós. Mas há algo que não temos dado a reflexão e que não temos dado a importância necessária, que é aquilo que são as áreas metropolitanas.”

A habitação foi um dos temas dominantes nesta reunião da Assembleia Municipal de Lisboa, com os partidos de esquerda, nomeadamente PS, BE, Livre, PCP, PEV e PAN, a criticarem a opção da governação PSD/CDS-PP/IL de alienarem 10 terrenos municipais em hasta pública, pelo valor base total de 59,2 milhões de euros, com o argumento de precisar de receita para continuar a investir na construção de casas.

Nesta reunião, os deputados aprovaram, por maioria, uma recomendação do PAN para que o executivo municipal “diligencie o quanto antes” a contratação para a construção do terminal definitivo de autocarros de Sete Rios e que promova junto do Metro de Lisboa e dos operadores rodoviários a melhoria das condições atuais até à execução da obra.

Uma estação de bicicletas Gira perto de cada escola

Por outro lado, a Câmara de Lisboa tem o objetivo de instalar uma estação da rede pública de bicicletas Gira nas proximidades de todas as escolas do concelho, avançou ainda o vice-presidente e vereador da Mobilidade, Gonçalo Reis (PSD).

“Em relação ao plano de expansão da rede Gira, temos planeado chegar a 2029 com 260 [estações], mas mais do que o objetivo quantitativo, queremos que todas as escolas tenham uma Gira na proximidade e nós temos este objetivo que vamos cumprir, que é que ninguém em Lisboa esteja a mais de 15 minutos a pé de uma estação da Gira”, revelou o autarca, que respondia ao PCP na reunião da Assembleia Municipal de Lisboa (AML).

A deputada municipal comunista Sofia Lisboa abordou as denúncias feitas nas últimas semanas por utilizadores da Gira, relativamente a estações encerradas ou parcialmente inoperacionais, bicicletas avariadas ou indisponíveis, docas que não permitem retirar ou devolver bicicletas e falhas na aplicação, incluindo informação que não corresponde à disponibilidade real de bicicletas e lugares nas estações.

“A Câmara tem atribuído parte significativa destes problemas ao vandalismo”, apontou a comunista, considerando que, “independentemente das suas causas, é responsabilidade do município assegurar os meios necessários à manutenção e ao funcionamento regular da rede”.

Gonçalo Reis adiantou foram vandalizadas 61 estações (num total de pouco mais de 200), das quais 38 foram reparadas desde setembro e as restantes 23 serão intervencionadas “nas próximas semanas”.

Já sobre a suspensão dos sistemas partilhados de trotinetes elétricas, após uma iniciativa do Automóvel Club de Portugal (ACP) pela realização de um referendo sobre a sua utilização, o vereador da Mobilidade considerou que “os lisboetas não compreenderiam que se perdesse num emaranhado político-administrativo burocrático um tema que já está em resolução”.

Pela IL, Nuno Moller fez uma comparação entre o acordo com vista à imposição de tarifas fixas nas viagens a partir do Aeroporto Humberto Delgado para qualquer ponto da cidade e a decisão da governação PSD/CDS-PP/IL relativamente às trotinetes.

“Se no caso dos táxis do aeroporto a Câmara não respondeu aos problemas que existiam de recusas de serviço, de cobranças irregulares ou mesmo a má qualidade do atendimento, proibindo os táxis de operar no aeroporto, ou suspendendo a sua atividade, […] no caso das trotinetas partilhadas, a resposta anunciada e divulgada na televisão e nas redes sociais foi bastante diferente”, realçou o liberal.

Para Nuno Moller, o estacionamento desordenado, a ocupação dos passeios, os riscos para os peões e a circulação indevida são problemas reais associados à utilização das trotinetes partilhadas, mas a opção da Câmara de suspender o serviço penaliza os utilizadores que cumprem as regras e os que não as cumprem.

“Se para os táxis a filosofia é ‘um espaço público limitado e valioso pode ser utilizado desde que cumpram estas condições’, no caso das trotinetas partilhadas a filosofia é ‘existem problemas e por isso retiramos todos os operadores’”, questionando “a coerência da política regulatória” da CML.

Já Luís Pereira Nunes, do Chega, considerou que a suspensão das trotinetes partilhadas “é manifestamente insuficiente”, defendendo “regras claras, capacete, identificação e seguro de responsabilidade civil, tanto para bicicletas como para as trotinetes, acompanhando-as de fiscalização efetiva”.

Sobre os táxis no aeroporto, o deputado do Chega questionou porque é que “perante um problema de burlas, abusos e manifesta incapacidade de fiscalização, a solução encontrada foi instituir tarifas fixas por zonas de destino”.

“Em muitos percursos para o centro de Lisboa os preços aumentaram até 200%. Isto é absolutamente inaceitável. Em vez de combater as burlas, combateram a carteira dos passageiros”, criticou Luís Pereira Nunes.

Gonçalo Reis defendeu que se alcançou “uma boa solução”, que dá previsibilidade aos utilizadores, e frisou que qualquer cidadão pode optar por bandeirada livre.

Segundo o vice-presidente, já aderiram a este sistema 1.400 táxis, e falta agora um regulamento para esta questão, que a CML se comprometeu a desenvolver.

Ainda na área da Mobilidade, o PS pediu a Carlos Moedas que “dê orientações à comunicação dos partidos que o suportam [na governação] para não boicotar” a comissão eventual de acompanhamento ao acidente do elevador da Glória, em setembro de 2025, que causou 16 mortes.