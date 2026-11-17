Os aliados da NATO vão discutir esta terça-feira, em Bruxelas, as possíveis alterações à presença militar dos Estados Unidos na Europa com o responsável pela política do Pentágono, Elbridge Colby. A Alemanha admite que haverá mudanças, mas garante que ainda não conhece os planos concretos de Washington.

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“Esperamos mudanças nos níveis de tropas, mas ainda não sabemos nada de concreto. Mas, mais uma vez, uma alteração no equilíbrio das forças convencionais teria ocorrido sob qualquer outro presidente dos EUA, devido ao aumento do envolvimento no Indo-Pacífico”, afirmou o ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, citado pela Reuters. As conclusões da revisão deverão ser conhecidas antes do Natal.

Os Estados Unidos mantêm cerca de 80 mil militares destacados na Europa, dos quais aproximadamente 35 mil estão na Alemanha. Fontes militares europeias, citadas agência noticiosa, admitem que Washington poderá transferir uma brigada — cerca de cinco mil soldados — da Alemanha para a Ásia ou para mais perto do flanco leste da NATO, nomeadamente para a Polónia. Trata-se, contudo, de uma possibilidade ainda não confirmada.

A revisão da presença militar norte-americana na Europa foi lançada em junho pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, e deverá acelerar a transferência de responsabilidades de defesa convencional para os aliados europeus, no âmbito da estratégia que Washington tem designado como “NATO 3.0”.

O processo arrancou em agosto, quando o Pentágono iniciou consultas com os aliados para avaliar as necessidades militares no Velho Continente, um processo que irá determinar a dimensão futura das tropas. Mais tarde, Washington procurou também avaliar o contributo dos parceiros da NATO para as prioridades norte-americanas antes de decidir eventuais cortes.

A avaliação surgiu após vários países da aliança militar, incluindo França, Itália e Espanha, terem limitado o acesso ao seu espaço aéreo e a bases norte-americanas relacionadas com a guerra entre os EUA e Israel e o Irão.

A incerteza está a levar alguns países do flanco leste a procurar garantir a permanência das forças norte-americanas. A Roménia propôs contribuir financeiramente para os custos da presença de militares norte-americanos e manifestou interesse em receber mais tropas e capacidades militares. O país tem atualmente cerca de 1.172 militares norte-americanos, abaixo dos 1.700 anteriormente destacados.

Além da revisão militar, Colby deverá participar numa reunião do grupo de Ramstein, dedicado ao apoio militar à Ucrânia. A Alemanha e a Noruega vão financiar um pacote de 300 milhões de dólares (cerca de 273 milhões de euros) para Kiev, centrado no fornecimento de mísseis para os sistemas de defesa aérea Patriot, numa altura em que a Ucrânia se prepara para enfrentar o inverno sob ataques russos.

“Este é o quinto pacote no qual a Alemanha participa. Desta vez, estamos a disponibilizar 300 milhões de dólares”, assinalou Boris Pistorius, citado pela Reuters. “Iremos apelar mais uma vez ao sentido de responsabilidade de todos”, acrescentou o ministro da Defesa da Alemanha, apelando aos aliados que ainda possuem grandes reservas de mísseis Patriot.