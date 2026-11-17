A Navigator anunciou esta terça-feira que vai aplicar um aumento de preços entre 8% e 12% em toda a gama de produtos para embalagens gKRAFT a partir de 4 de janeiro de 2027. O acréscimo abrange a marca dedicada a papéis mais sustentáveis que são utilizados para sacos de compras, caixas de cartão ou invólucros.

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“Este novo ajuste resulta das significativas e persistentes pressões sobre os custos que a indústria enfrenta no atual contexto económico e geopolítico, nomeadamente ao nível da fibra, energia, produtos químicos, logística e restantes matérias-primas”, explica a papeleira, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

A empresa liderada por António Redondo detalha que, a estas pressões de custos operacionais acresce o aumento dos custos fixos, designadamente com pessoal e serviços, que também subiram devido à inflação.

“A empresa continuará a acompanhar atentamente as condições de mercado e a evolução dos custos ao longo de 2027, podendo ser necessários novos ajustamentos. A Navigator mantém o seu compromisso de disponibilizar soluções de papel sustentáveis e de elevada qualidade, apoiando os seus clientes e mantendo relações sólidas e de longo prazo”, conclui a empresa de pasta e papel.

Esta subida acontecerá após a Navigator ter aumentado entre 5 e 7% os preços dos seus papéis tissue (papel higiénico, guardanapos, rolos de cozinha, toalhas de mão, entre outros) em maio. A medida, que abrangeu todos os mercados onde a empresa opera, teve precisamente como objetivo responder à pressão inflacionista resultante do aumento expressivo e generalizado dos custos.

A quebra na procura e a subida nos custos energéticos tem estado a travar os lucros da Navigator. Nos primeiros nove meses deste ano, o resultado líquido da papeleira desceu 44,8% para 65,4 milhões de euros devido a um “contexto macroeconómico e de mercado extremamente exigente, a par do aumento significativo dos custos de energia (eletricidade e gás natural) e logística, que estão a condicionar a procura em todos os mercados da Europa”. O lucro operacional também caiu face ao ano passado, bem como o volume de negócios, que totalizou 1.333 milhões de euros, menos 10,5% do que entre janeiro e setembro de 2025.

(Notícia atualizada às 13h12 com mais informação)