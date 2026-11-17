As tecnológicas são as empresas que mais investem em investigação e desenvolvimento (I&D) entre os países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Enquanto os orçamentos públicos estão a cair, as grandes multinacionais de eletrónica e chips de inteligência artificial (IA) vão-se destacando pela positiva na aposta nos laboratórios de inovação, segundo um relatório divulgado esta terça-feira.

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As despesas de I&D das maiores investidoras neste campo aumentaram 5,6% em 2025 e aceleraram acentuadamente no primeiro semestre deste ano, crescendo a dois dígitos (+13,9%) devido às gigantes do software e serviços de informática (23%) e de hardware e eletrónica (20%). Entre os nomes sonantes, surge um que na última semana tem feito correr tinta — a Nvidia.

A Nvidia, que ficou sem o CEO fundador na quinta-feira devido a um caso extraconjugal de Jensen Huang, lidera a tabela da OCDE no investimento em I&D nos primeiros seis meses do ano porque continua o desenvolvimento e implementação massiva de modelos de IA de ponta. Segue-se a Meta, que detém as redes sociais Facebook e Instagram e a aplicação de mensagens WhatsApp, e a Samsung, cujos eletrodomésticos estão cada vez mais inteligentes.

Tal como se verifica no pódio, o rastreador da OCDE para os 60 maiores investidores em I&D do mundo concluiu que o crescimento da I&D empresarial em 2026 se concentrou em alguns setores. Fora da tecnologia, o crescimento no segundo semestre foi mais modesto entre as empresas de ciências da vida (+2% em termos homólogos) e chegou mesmo a cair nas indústrias automóvel e aeroespacial, perfazendo o quarto semestre consecutivo de quedas.

Orçamento público para I&D abaixo dos níveis de 2020

Os dados da OCDE demonstram também que existem movimentos distintos entre o investimento público e privado para atividades de I&D. Os orçamentos dos governos dos países da OCDE para esta área caíram 2,7% em termos reais (ajustados à inflação) em 2025, o que perfez o segundo ano consecutivo de queda.

A redução registada no ano passado seguiu-se a uma diminuição de 3,7% em 2024 e levou os orçamentos de I&D na OCDE para níveis abaixo de 2020. Os cortes foram generalizados, mas variaram em magnitude entre as regiões, sendo que a União Europeia (UE) foi das que reduziu menos as verbas. Nos Estados Unidos, houve um tombo de 7,8%, em linha com a estratégia da Administração Trump de desinvestimento na ciência, no Japão recuou 3,7% e na Alemanha, a maior economia europeia, contraiu 0,9%.

No conjunto da UE, excluindo os programas de apoio à I&D abrangidos pelo orçamento da UE (que não entram nestas estatísticas), “os orçamentos agregados de I&D caíram 0,7%, uma vez que as reduções em várias das suas maiores economias mais do que compensaram o forte crescimento em vários outros países”.