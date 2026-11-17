A Nvidia mais do que duplicou os lucros e as receitas no terceiro trimestre fiscal de 2027, superando as estimativas dos analistas. Resultados apresentados num momento particularmente conturbado para a empresa, após a saída do seu fundador e CEO, Jensen Huang. As ações da tecnológica estão a subir 1% nas negociações após o fecho dos mercados de capitais.

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O lucro trimestral da empresa de chips aumentou 105% em termos homólogos e 9% em cadeia, para 65,3 mil milhões de dólares. Simultaneamente, as receitas cresceram 103% face ao período homólogo e 20% em cadeia, atingindo 115,8 mil milhões. Os analistas da S&P Global Visible Alpha esperavam um crescimento de 92%, para 109,5 mil milhões.

Além de bater um recorde de receitas, a empresa alcançou também a receita trimestral mais elevada de sempre no negócio de centros de dados. Foram 107,6 mil milhões de dólares que a empresa obteve em vendas, mais 110% homólogos, ou 21% em cadeia.

Esta métrica em particular é seguida atentamente pelos investidores na medida em que permite tirar ilações sobre o investimento em capacidade de computação na corrida à construção de infraestrutura para inteligência artificial (IA). Num comunicado, a administradora financeira e CEO interina, Collette Kress, atribui o bom momento à infraestrutura Rubin, aos processadores Vera e ao crescimento contínuo das vendas da gama Blackwell Ultra.

“Os envios de produtos Hopper para centros de dados destinados à China totalizaram 2,4 mil milhões de dólares no trimestre”, explica ainda a gestora. O fornecimento de componentes para o mercado chinês também está sob forte escrutínio, depois de ter sido divulgada a alegada relação extraconjugal entre Jensen Huang, CEO demissionário da Nvidia, e uma mulher suspeita de espionagem ao serviço de Pequim.

No período, a Nvidia melhorou a margem bruta em 1,4 pontos percentuais, para 74,8%, registando um resultado operacional de 77,5 mil milhões de dólares, mais 115%. As despesas operacionais também subiram, mas menos do que as receitas: um agravamento de 57%, para 9,2 mil milhões de dólares. O aumento resulta “dos maiores custos com infraestrutura computacional e compensações e benefícios aos trabalhadores”.

Como guidance para o próximo trimestre fiscal, a Nvidia espera receitas de 130 mil milhões de dólares, com uma margem de erro de 3% e sem assumir quaisquer vendas na China.

Numa semana em que a IA vai ser posta à prova nos mercados — com o IPO da Anthropic, criadora da família de modelos Claude, previsto para quinta-feira –, a Nvidia fechou o trimestre fiscal com 53,5 mil milhões de dólares de cash e equivalentes, ligeiramente menos do que no mesmo período do ano anterior, devido ao pagamento de dividendos e à recompra de ações, justifica.

Garantir terrenos, energia e a estrutura dos edifícios para centros de dados tornou-se a próxima fase crítica da expansão da infraestrutura de IA. Collette Kress CEO interina e CFO da Nvidia

Num comentário divulgado esta terça-feira, Collete Kress — que ainda se irá submeter às perguntas dos analistas após a divulgação destes resultados — refere também que a Nvidia assumiu “compromissos estratégicos” em todos os ecossistemas de fornecedores, infraestrutura e parceiros, “para aproveitar futuras oportunidades de crescimento e sustentar” o negócio.

“Estabelecemos parcerias com a nossa vasta rede de fornecedores para garantir os componentes críticos necessários para responder à procura nos próximos anos. Os nossos compromissos de fornecimento aumentaram de 279 mil milhões de dólares no trimestre anterior para 390 mil milhões, sobretudo devido à aquisição plurianual de memória”, refere a CEO interina na mesma nota.

A gestora acrescenta ainda que os contratos de serviços de cloud e os compromissos de arrendamento de centros de dados “totalizam 102 mil milhões de dólares, acima dos 74 mil milhões do trimestre anterior”, assegurando a infraestrutura física e de cloud que suporta a investigação e desenvolvimento da empresa, incluindo o desenvolvimento de novos modelos.

Como comentário adicional, Collette Kress adverte que “garantir terrenos, energia e a estrutura dos edifícios para centros de dados tornou-se a próxima fase crítica da expansão da infraestrutura de IA”, acrescentando: “As neoclouds e os laboratórios de ponta estão a registar uma procura extraordinária por infraestrutura de IA, mas muitos estão a crescer mais depressa do que os seus balanços e perfis de crédito de longo prazo conseguem suportar.”

“Em resposta, celebrámos acordos que ajudam clientes selecionados a garantir os terrenos, a energia e a capacidade de centros de dados de que precisam para sustentar o seu crescimento. Vamos concentrar-nos em localizações excecionais, onde uma procura visível e duradoura possa sustentar várias gerações de computação da Nvidia”, sublinha a gestora, depois de a vitória dos Democratas nas eleições intercalares dos EUA, com campanhas centradas na oposição aos centros de dados, colocou em causa a expansão da infraestrutura.

Após a divulgação destes resultados, as ações da Nvidia estavam a subir 1% nas negociações fora do período regular, para 157,02 dólares.

(Notícia atualizada pela última vez às 21h54)