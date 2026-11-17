A operação portuguesa integra a estratégia global da Hearts United, criada pela Omnicom Media em agosto e atualmente presente em 40 mercados.

A Omnicom Media está a lançar a Hearts United em Portugal, uma nova agência que resulta da integração das operações da Hearts & Science e da Kinesso. A estrutura será liderada por Sofia Abrantes, que assume o cargo de managing director, e reúne competências de estratégia e planeamento de meios, dados, tecnologia e performance.

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A nova agência pretende concentrar numa única operação as diferentes disciplinas da comunicação e do marketing, combinando a experiência da Hearts & Science em estratégia de marca e planeamento de meios com as valências da Kinesso em performance, analytics, tecnologia e ativação digital.

“Esta integração permite-nos agregar competências e trabalhar de forma mais próxima os desafios de cada negócio e marca. Queremos trazer novas perspetivas, testar abordagens e desafiar os clientes a encontrar oportunidades de crescimento”, afirma citada em comunicado

A operação portuguesa integra a estratégia global da Hearts United, criada pela Omnicom Media em agosto e atualmente presente em 40 mercados. Em 2025, a rede representou cerca de 9,1 mil milhões de dólares em billings, aponta o grupo.

Segundo os dados da COMvergence citados pela empresa, a Hearts United lidera este ano o ranking de novos negócios nos Estados Unidos e ocupa o terceiro lugar a nível global e na região EMEA. A estrutura portuguesa está alinhada com a organização da região EMEA, liderada por Ross Jenkins.

“Reunimos equipas com experiências complementares numa agência com identidade própria, que beneficia das capacidades, da escala e dos recursos do grupo”, acrescenta Bernardo Rodo, CEO da Omnicom Media Portugal, que enquadra o lançamento na evolução da organização do grupo no mercado nacional.