A pbbr assessorou a família Travassos, detentora da rede de lojas especializadas em refeições prontas refrigeradas e congeladas Dez Prá Uma na venda de uma posição maioritária à SC Investments, holding da família Azevedo, dona da Sonae.

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Com esta operação, a família Travassos mantém-se a participar na gestão do negócio, colaborando na futura estratégia de crescimento da empresa, reforço da sua capacidade financeira e aumento dos clientes.

A equipa da pbbr envolvida na operação foi composta pelo sócio Duarte Vasconcelos, pela associada coordenadora Joana Magalhães Silva e pelo associado Bernardo Cortes. A assessoria incluiu a preparação da documentação, licenciamentos administrativos dos estabelecimentos, enquadramento jurídico do programa concursal com vários participantes e a negociação contratual dos termos da operação.

“Esta operação irá permitir, não só preservar a identidade da marca, como impulsionar a expansão do negócio e a criação de valor acrescentado a longo prazo”, sublinha em comunicado o sócio da pbbr Duarte Vasconcelos.

Fundada em 2003 em Lisboa, ainda como restaurante, a Dez Prá Uma possui atualmente uma rede de 12 lojas na Grande Lisboa e Setúbal, uma plataforma online com entrega ao domicílio e conta com cerca de uma centena de funcionários.