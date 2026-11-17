Pedro Oliveira foi reeleito diretor da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) para um segundo mandato de quatro anos, entre 2027 e 2030. A eleição decorreu a 13 de novembro, tendo sido aprovada por unanimidade dos votos expressos pelo Conselho da Faculdade, segundo um comunicado de imprensa enviado às redações.

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No novo mandato, Pedro Oliveira pretende afirmar a instituição como uma “Escola do Futuro” e reforçar o seu posicionamento enquanto escola de negócios de referência na era da inteligência artificial (IA). A estratégia passa também por aumentar o contributo da instituição para a sociedade, Portugal e a comunidade internacional.

“O próximo mandato terá de ser muito mais do que dar continuidade ao que construímos”, afirma Pedro Oliveira, que considera que a escola conseguiu, nos últimos quatro anos, alcançar “factos notáveis”. “Hoje, somos reconhecidos globalmente como uma escola portuguesa ao serviço do país, mas que está entre as melhores do mundo”, acrescenta.

“O desafio agora é ir mais longe e continuar a formar líderes na era da inteligência artificial, preparados para um mundo em mudança, produzindo conhecimento que ajude a resolver problemas reais e continuando a abrir as portas da escola a quem tem talento, venha de onde vier”, afirma o responsável.

Durante o primeiro mandato, a Nova SBE registou os melhores resultados de sempre nos rankings internacionais do Financial Times, lê-se no comunicado. Em 2026, o mestrado internacional em gestão alcançou o segundo lugar mundial e o mestrado internacional em finanças ficou na oitava posição. Também a formação de executivos entrou pela primeira vez no top 10 mundial, com os programas customizados a subirem do 29.º para o nono lugar. Em 2025, a escola chegou ainda ao 17.º lugar na classificação europeia de escolas de gestão.

De acordo com o comunicado, a instituição reforçou igualmente a sua dimensão internacional, contando atualmente com mais 9 mil candidaturas aos mestrados, 68% das quais provenientes do estrangeiro, e uma rede de alumni com mais de 28 mil diplomados de 130 nacionalidades.

O desafio agora é ir mais longe e continuar a formar líderes na era da inteligência artificial, preparados para um mundo em mudança, produzindo conhecimento que ajude a resolver problemas reais e continuando a abrir as portas da escola a quem tem talento, venha de onde vier.

No apoio aos estudantes, a Nova SBE sublinha que o investimento social mais do que duplicou entre 2022 e 2025, passando de 1,4 milhões para 3,08 milhões de euros, distribuídos por mais de 800 bolsas de estudo e apoios alimentares.

A instituição lançou também a plataforma AI@NovaSBE, dirigida a toda a comunidade académica, e passou a abastecer o campus de Carcavelos exclusivamente com eletricidade de fontes renováveis certificada. Na investigação, a unidade da Nova SBE obteve a classificação máxima de Excelente na avaliação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), tendo aumentado em 24% as publicações em revistas científicas de topo.

De acordo com o comunicado, entre os marcos do primeiro mandato está também a criação de novos institutos dedicados à investigação e a intervenção em áreas como as políticas públicas, a IA e a longevidade.

A escola destaca ainda iniciativas como o programa VOICE Leadership, que já mobiliza mais de 3 mil pequenas e médias empresas e 600 mentores certificados, assim como o Finanças para Todos, que envolveu mais de 10 mil participantes.

Pedro Oliveira é diretor da nova SBE desde janeiro de 2023 e professor catedrático da instituição. Tem desenvolvido investigações nas áreas da inovação, gestão tecnológica e impacto social, tendo passado também por instituições como MIT Sloan School of Management, a Cornell University e a Copenhagen Business School.