Mais uma vez, a proposta de Orçamento do Estado não prevê a atribuição de nenhum outro aumento aos pensionistas além da atualização regular resultante da inflação e do crescimento económico. O Governo já admitiu, é certo, repetir o suplemento extraordinário one-off, caso as contas o permitam — e a AD entregou uma proposta nesse sentido –, mas a oposição entende que é mesmo preciso reforçar de forma adicional e permanente das reformas.

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Há, por isso, várias propostas em cima da mesa nesse sentido, mas diferem entre si, o que deixa antever um cenário semelhante ao de anos passados: apesar de concordarem que as pensões carecem de uma subida extraordinária, os partidos da oposição não conseguiram formar uma maioria negativa que conseguisse colocar em prática esse aumento, por discordarem do modo certo para o fazer.

Em votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, que arranca na quarta-feira e se prolonga ao longo dos próximos dias, estarão, assim, as seguintes propostas relativamente ao aumento das pensões:

PSD/CDS-PP : propõe que, em 2027, o Governo procede ao pagamento de um suplemento extraordinário das pensões, mas “em função da evolução da execução orçamental e das respetivas tendências em termos de receita e de despesa”, isto é, à semelhança do que acontece nos últimos anos;

: propõe que, em 2027, o Governo procede ao pagamento de um suplemento extraordinário das pensões, mas “em função da evolução da execução orçamental e das respetivas tendências em termos de receita e de despesa”, isto é, à semelhança do que acontece nos últimos anos; PS: propõe que, em 2027, qualquer suplemento extraordinário , de concessão única ou pontual e independentemente do seu montante, atribuído aos pensionistas em função da margem orçamental existente, deve ser convertido numa atualização extraordinária de pensão para efeitos de atualização do valor desta , assegurando a margem estrutural do sistema;

propõe que, em 2027, , de concessão única ou pontual e independentemente do seu montante, atribuído aos pensionistas em função da margem orçamental existente, , assegurando a margem estrutural do sistema; Chega: propõe que, em 2027, as pensões de montante mensal igual ou inferior a três vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS) em vigor nesse ano sejam aumentadas em 1,5% , além da atualização regular resultante da inflação e do crescimento económico;

propõe que, em 2027, (IAS) em vigor nesse ano sejam , além da atualização regular resultante da inflação e do crescimento económico; BE : propõe que, a partir de 1 de janeiro de 2027, as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência do sistema de segurança social e as pensões de aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção social convergente cujos titulares tenham recebido o suplemento extraordinário têm um aumento permanente de valor mensal igual a metade desse suplemento . Ou seja, quem recebeu 200 euros de suplemento, teria um aumento permanente de 100 euros na pensão, a somar à atualização regular;

: propõe que, a partir de 1 de janeiro de 2027, as pensões de invalidez, velhice e sobrevivência do sistema de segurança social e as pensões de aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção social convergente cujos titulares tenham . Ou seja, quem recebeu 200 euros de suplemento, teria um aumento permanente de 100 euros na pensão, a somar à atualização regular; PCP : propõe que, a partir de 1 de janeiro de 2027, a atualização para todas as pensões corresponda a 5% do valor da pensão, não podendo o montante da atualização ser inferior a 80 euros por pensionista ;

: propõe que, a partir de 1 de janeiro de 2027, a atualização para todas as pensões corresponda a ; Livre: propõe que, a partir de 1 de janeiro de 2027, o Governo proceda ao aumento suplementar do valor das pensões e complementar à atualização anual das pensões no valor de 40 euros para as pensões de valor inferior a 2 vezes o valor do IAS.

Além destas propostas, ainda no capítulo das prestações sociais, há várias propostas da oposição em cima da mesa, neste momento.

Por exemplo, o PS propõe o alargamento dos pensionistas no programa Regressar, que prevê a isenção fiscal de 50% dos rendimentos durante dez anos. Isto desde que esses reformados, nomeadamente, se tornem residentes portugueses e tenham a sua situação tributária regularizada.

Já o PCP e o BE endereçam, na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, um dos temas que tem feito correr mais tinta no âmbito da proteção social nos últimos tempos: o “lapso” no cálculo de algumas pensões da Caixa Geral de Aposentações (CGA), que obrigou à devolução de certos montantes pelos beneficiários.

“O Governo impôs aos 2.937 trabalhadores que se aposentaram pela Caixa Geral de Aposentações, entre maio e agosto de 2026, uma redução mensal média de 93,31 euros no valor da pensão (números divulgados pelo MTSSS) e a devolução do que estes trabalhadores teriam recebido em excesso, por alegado erro na parametrização do sistema informático utilizado no cálculo das pensões atribuídas”, descrevem os comunistas, que defendem, tal como os bloquistas, a restituição das quantias em causa.

O PCP e o BE convergem também num outra propostas: querem acabar com o fator de sustentabilidade, um de dois cortes hoje aplicados a quem se reforma antes da idade legal de acesso à pensão de velhice. “Os pensionistas que, no momento em que requereram a sua pensão de velhice, tinham pelo menos 40 anos de carreira contributiva com registo de remunerações relevantes para cálculo da pensão, têm direito ao recálculo da mesma no sentido da não-aplicação do fator de sustentabilidade”, lê-se na proposta dos bloquistas.

No âmbito da Segurança Social, há ainda a destacar a proposta comunista de reposição da idade legal da reforma nos 65 anos e de aumento do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos (CSI) em 80 euros em janeiro. A proposta do Governo, em comparação, prevê uma subida de 50 euros, tal como já escreveu o ECO.

A votação na especialidade destas e das milhares de outras propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 arranca esta quarta-feira, dia 18 de novembro. Depois da ‘maratona’ tradicional, ocorrerá a votação final global, a 24 de novembro, seguindo o documento final, depois, para as mãos do Presidente da República, António José Seguro.