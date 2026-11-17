Pingo Doce fechou, Continente abriu. Quem saiu vencedor no teste da reputação?premium
A análise dos 15 atributos avaliados pela OnStrategy para o +M revela diferenças na forma como cada marca evoluiu. Ambas ganharam, mas o troféu é do Pingo Doce.
Na última terça-feira, véspera da chegada da depressão Charles, soube-se que Pingo Doce e o Continente iriam seguir estratégias opostas. O primeiro optou por fechar as lojas, enquanto o segundo manteve os supermercados abertos.
Uma semana depois, o balanço em termos reputacionais é positivo para as duas duas marcas, embora com vantagem para o Pingo Doce.
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