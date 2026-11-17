A PLMJ assessorou a gestora de ativos norte-americana Davidson Kempner e a sociedade de private equity portuguesa ECS Capital na criação de uma joint venture com a Magna Industrial, promotora e construtora ibérica especializada em ativos logísticos, industriais e infraestruturas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A operação marca o lançamento de uma plataforma destinada a investir em ativos logísticos e industriais modernos em toda a Península Ibérica, aproveitando as oportunidades resultantes da reconfiguração das cadeias de abastecimento, do nearshoring, do crescimento do comércio eletrónico e da procura por parte de operadores logísticos, fabricantes e retalhistas.

A assessoria da PLMJ foi coordenada pela equipa de Imobiliário e Turismo, liderada pelo sócio Ricardo Reigada Pereira, com o apoio dos advogados Diogo Neves, Tamara Martins da Fonseca e Felipe Cunha. A operação envolveu ainda uma equipa multidisciplinar das áreas de Urbanismo e Ordenamento do Território, liderada pela sócia Andreia Candeias Mousinho, com o apoio de Benedita Lacerda e Ana Nunes da Silva; de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais, liderada pelo sócio André Figueiredo, com o apoio de Luís Miguel Vasconcelos, João Terrinha e António Delgado da Cruz; e ainda Raquel Freitas, consultora sénior na área de Público, e Tiago Linhares Carneiro, associado na área de Saúde, Ciências da Vida e Farmacêutico.

Segundo fonte oficial da PLMJ, tratou-se de uma transação de “elevada complexidade”, que exigiu a coordenação de várias partes e a articulação de diferentes áreas jurídicas, nomeadamente imobiliário, ambiente, urbanismo e licenciamento, financeiro e regulatório. O processo de negociação prolongou-se por mais de um ano e envolveu uma equipa multidisciplinar.

“Entre os principais desafios jurídicos destacam-se, desde logo, a estruturação jurídica de toda a operação, que exigiu uma abordagem integrada e coerente das várias fases do projeto — desde a aquisição dos ativos até ao desenvolvimento, comercialização e financiamento do empreendimento”, explica a mesma fonte.

A este trabalho juntou-se uma due diligence abrangente e o acompanhamento das questões relacionadas com o licenciamento urbanístico e ambiental. A dimensão do projeto implicou a articulação com várias entidades, bem como a gestão de prazos e condicionantes associados ao regime aplicável. A operação incluiu ainda mecanismos de proteção através de seguros especializados, acrescentando uma camada adicional de complexidade à assessoria.

A nova plataforma arranca com a aquisição do Benavente Prime Hub, um empreendimento de aproximadamente 380.000 m² situado em Benavente, no corredor logístico da área metropolitana de Lisboa. O projeto representa o primeiro investimento da joint venture e combina o capital e a experiência internacional da Davidson Kempner, o conhecimento do mercado português e a gestão de ativos da ECS e a experiência da Magna no desenvolvimento e construção de infraestruturas logísticas e industriais.

A estratégia passa pelo investimento em ativos com características modernas, eficientes do ponto de vista energético e preparados para as necessidades tecnológicas dos ocupantes. O veículo adotará ainda um modelo de desenvolvimento e comercialização orientado para o ocupante, conjugando as equipas internas de investimento e desenvolvimento com especialistas de agência e uma relação direta com empresas nacionais e internacionais.

O objetivo é acompanhar processos de consolidação, expansão ou reorganização das redes de distribuição na Península Ibérica, num contexto em que as empresas estão a rever as suas cadeias de abastecimento e em que permanece limitada a oferta de espaços logísticos modernos de Grau A nos principais corredores.

“O setor logístico continua a ser um dos exemplos mais claros dentro do imobiliário em que a procura estrutural a longo prazo, a complexidade operacional e um investimento disciplinado de capital se combinam para criar valor duradouro”, salienta Manuel Noronha Andrade, CEO da ECS.

Para o responsável, a localização de Benavente permite responder às necessidades logísticas de Portugal, à sua base industrial e à conectividade internacional, sendo a joint venture uma forma de combinar “capital institucional, execução local e gestão ativa” para desenvolver ativos modernos, flexíveis e sustentáveis.

Mario Moreno, CEO da Magna, destaca, por seu lado, que a infraestrutura logística exige “controlo técnico, certeza nos prazos de entrega e edifícios pensados para a operação futura dos seus ocupantes”. A empresa já entregou mais de um milhão de m² de espaço logístico e industrial em Espanha e Portugal, dos quais mais de 800.000 m² correspondem a construção nova e mais de 200.000 m² a projetos de reabilitação.

No Benavente Prime Hub, a Magna prevê aplicar essa experiência através de configurações flexíveis, padrões BREEAM Excellent e um calendário de execução destinado a dar previsibilidade aos futuros ocupantes.

“Quando a experiência em desenvolvimento e o capital institucional se alinham corretamente, a Península Ibérica oferece uma oportunidade relevante para a criação de valor a longo prazo”, conclui José Salama, diretor de Investimentos da Magna.

O Benavente Prime Hub terá até 380.000 m² de superfície interior bruta, distribuídos por sete fases, com um máximo de 48 naves, num terreno de aproximadamente 630.000 m². A primeira fase deverá arrancar em 2026 e ficar concluída em 2030, estando prevista a certificação BREEAM Excellent para todos os edifícios. O projeto já suscitou interesse junto de potenciais ocupantes, refletindo a procura pelo espaço logístico disponível.

Davidson Kempner e ECS contaram com o aconselhamento da PLMJ, Linklaters e Arcadis. A Magna foi assessorada pela Cuatrecasas.