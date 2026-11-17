Portugal acolheu 55.330 estudantes estrangeiros no ensino superior em 2024, um número que fica longe dos principais destinos europeus, mas acima da média europeia. A Alemanha liderou a lista, com 438.260 alunos provenientes do estrangeiro, seguida de França, com 284.865, e dos Países Baixos, com 176.470.

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No conjunto da União Europeia (UE), 1,65 milhões de estudantes provenientes do estrangeiro frequentaram o ensino superior em 2024, representando 8,7% do total de alunos. Cerca de 514.590 eram originários de outros Estados-membros, enquanto os restantes 1,14 milhões vinham de países fora da UE.

O número de estudantes estrangeiros nas universidades europeias tem aumentado todos os anos desde 2016, quando se situava nos 1,2 milhões. Em 2023, ultrapassou pela primeira vez os 1,5 milhões, tendo registado um novo crescimento de 4% em 2024.

Entre os principais destinos, a Alemanha destacou-se com 438.260 estudantes estrangeiros, seguida de França (284.865) e dos Países Baixos (176.470). Em conjunto, estes três países acolheram 54,5% de todos os estudantes provenientes do estrangeiro que frequentaram o ensino superior na UE.

Espanha recebeu 113.640 estudantes estrangeiros, mais do dobro de Portugal. Já a Turquia, que não integra a União Europeia, registou 336.372 alunos provenientes do estrangeiro.

Apesar de ter recebido apenas 4.305 estudantes estrangeiros, o Luxemburgo destacou-se pela proporção que estes representam no ensino superior do país: 51,5% do total de alunos. É a percentagem mais elevada entre os Estados-membros. Malta também registou uma proporção expressiva, de 35,6%, seguida de Chipre (21,6%) e da Áustria (20,8%). No extremo oposto, a Grécia (2,6%), a Croácia (3,5%) e Espanha (4,6%) apresentaram as percentagens mais baixas.

Apesar de receber menos estudantes estrangeiros em números absolutos do que os principais destinos europeus, Portugal apresenta uma proporção acima da média comunitária. Em 2024, os alunos provenientes do estrangeiro representavam cerca de 13% do total de estudantes do ensino superior no país, face a uma média de 8,7% na União Europeia. Portugal superava, assim, países como França (10%) e Espanha (4,6%), aproximando-se da Alemanha (13,4%).