O ministro da Defesa Nacional anunciou hoje que Portugal vai contribuir em 2026 com 50 milhões de euros para a iniciativa PURL, da NATO, através da qual a Aliança Atlântica adquire armamento aos Estados Unidos para fornecer à Ucrânia.

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Este montante foi anunciado por Nuno Melo, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião dos ministros da Defesa da União Europeia (UE), em Bruxelas, e é semelhante aos 50 milhões que o Governo já tinha destinado à Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia (PURl, na sigla em inglês) em 2025.

Questionado se Portugal prevê um reforço do apoio à Ucrânia para ajudar o país a atravessar o inverno, Nuno Melo não especificou, frisando apenas que o esforço português tem de ser “lido no contexto da NATO e cada reavaliação desse esforço acontece também no contexto da NATO”.

O ministro da Defesa referiu, contudo, que, “no plano dos princípios, não há nenhuma dúvida quanto ao empenho de Portugal” no apoio à Ucrânia, mas salientou que esse esforço tem de ser feito dentro das capacidades nacionais. “Não podemos ir além delas, não podemos entregar aquilo que faz falta à nossa própria Defesa no contexto da NATO, nem aquilo que não temos”, salientou.

Nuno Melo salientou, no entanto, que Portugal está a investir diariamente para se reforçar tecnologicamente, o que considerou beneficiar igualmente a UE, a NATO e a Ucrânia. “Contribuímos com a formação de militares, com doações de equipamento e os ucranianos são muito gratos a Portugal por aquilo que vai sendo feito todos os dias”, frisou.

Interrogado se considera que o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, estava enganado quando afirmou que a população portuguesa diz que o conflito na Ucrânia “é longe”, Nuno Melo afirmou que “esse assunto está ultrapassado”.

“Acredito que houve uma deficiente interpretação e, desse ponto de vista, tudo está ultrapassado”, disse, reiterando que os estudos de opinião mostram que os portugueses estão entre as populações da UE que mais apoiam a Ucrânia.

“Não há dúvida nenhuma de que os portugueses percebem a justiça desta causa, a importância de ajudar a Ucrânia e Portugal fá-lo, efetivamente, com todas as suas possibilidades e é também reconhecido por isso”, sublinhou.

Criada em julho de 2025, a Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia (PURL, na sigla em inglês) é uma iniciativa da NATO que visa facilitar a aquisição de armamento dos Estados Unidos pelos países europeus e pelo Canadá para reforçar a capacidade militar ucraniana.