O secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, avançou que Portugal vai lançar um roteiro para o abandono do uso de combustíveis fósseis, numa altura em que o assunto continua a criar divisões na Cimeira do Clima das Nações Unidas, a COP31.

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“Temos a meta de alcançar a neutralidade climática até 2045 e amanhã [quarta-feira] iremos anunciar e divulgar o nosso roteiro para a transição para longe dos combustíveis fósseis“, avançou o secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, esta terça-feira, numa conferência de imprensa na COP31.

O responsável pela pasta da Energia falava numa conferência de imprensa organizada pela Dinamarca, na qual se reuniram governantes de vários países, como Espanha, Luxemburgo ou Tuvalu. À semelhança de Portugal, fazem parte da BOGA — Beyond Oil and Gas Alliance, um grupo que tem vindo a defender uma transição energética mais ambiciosa.

No âmbito da cimeira climática, já tem sido habitual a tensão entre dois grupos de países: por um lado, aqueles que defendem o fim dos combustíveis fósseis e que esse desiderato conste do acordo final; por outro, os que rejeitam esta hipótese.

No projeto de decisão que foi conhecido esta segunda-feira, e que serve de base para as Partes negociarem o acordo final ao longo desta semana, a eliminação dos combustíveis fósseis é abordada de forma explícita, contrariando as formulações mais suaves que têm sido adotadas. Contudo, Chris Bowen, o presidente australiano da COP que é responsável pelas negociações, relativiza: “Será que vai ficar exatamente como está no projeto? Não. É apropriado que o projeto inclua uma discussão sobre os combustíveis fósseis? Sem dúvida”.

Questionado à margem sobre este roteiro, o secretário de Estado remeteu a apresentação para a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que terá lugar esta quarta-feira, na COP.

Já sobre a posição de Portugal em relação à meta de eletrificação, que está em discussão nesta COP — de a eletricidade alimentar 35% do consumo final de energia até 2035 –, Barroca considera que “essa meta está completamente alinhada” com os objetivos que Portugal já definiu no respetivo Plano Nacional de Energia e Clima, pelo que “para nós é muito coerente apoiar essa política”. “Estamos claramente no caminho certo”, remata o responsável.