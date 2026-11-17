A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) apresentou esta terça-feira, em Lisboa, o Prémio Portugal Seguro, uma iniciativa que pretende reconhecer as melhores práticas municipais de prevenção, segurança e proteção das populações. Serão avaliados os 308 municípios portugueses e atribuídas 25 distinções em sete categorias. A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 10 de maio, data em que se assinala o Dia Nacional do Seguro.

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As categorias são: Segurança Rodoviária Municipal; Segurança e Saúde no Trabalho; Saúde e Bem-Estar; Natalidade e Longevidade; Proteção Patrimonial Residencial e Infraestruturas Seguras; Iniciativas Inovadoras em Segurança e Prevenção; e Grande Prémio Portugal Seguro.

Das 25 distinções, 20 serão atribuídas nas cinco categorias principais, divididas por quatro segmentos de municípios. Haverá ainda um prémio para a melhor Iniciativa Inovadora em Segurança e Prevenção e quatro galardões Portugal Seguro, destinados aos municípios com melhor desempenho global.

A avaliação ficará a cargo do CESOP – Universidade Católica Portuguesa, que fará a recolha e análise de indicadores. No primeiro ano, serão considerados entre cinco e dez indicadores por categoria. A seleção será feita por nomeação, exceto nas categorias Iniciativas Inovadoras em Segurança e Prevenção e Portugal Seguro, que funcionarão por candidatura.

A apresentação da iniciativa incluiu uma conversa com os parceiros da iniciativa, que destacaram a importância da prevenção e da preparação das comunidades. Carlos Lopes, secretário-geral adjunto da Associação Nacional de Municípios Portugueses, salientou o “papel importante das autarquias e municípios na construção de políticas de prevenção”, enquanto Ana Carmo Vieira, Diretora de Serviços de Recursos Tecnológicos e Patrimoniais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, apontou a “consciencialização das comunidades e da população” como um dos desafios, defendendo que, apesar de existir um caminho a percorrer, “prevenção não falta. Esse investimento já está a ser feito”.

António Saraiva, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, defendeu a importância do treino e da articulação entre entidades, visto que “o conhecimento do terreno é o que permite minorar os efeitos de catástrofes”. Já Maria Amélia Cupertino de Miranda, presidente da Fundação António Cupertino de Miranda, alertou que “o saber não chega”, sublinhando a necessidade de “transformar o conhecimento em mudanças de comportamento”.

Carlos Nunes, subinspetor-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho, chamou a atenção para a mortalidade laboral, afirmando que “continuam a morrer pessoas a trabalhar”, defendendo uma maior cultura de prevenção e consciência do risco. Por sua vez, João António, diretor do CESOP, explicou que a avaliação para os prémios terá em conta não só os resultados atuais dos municípios, mas também a sua evolução nos últimos anos.