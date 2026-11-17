A produção automóvel em Portugal continua a cair este ano. Entre janeiro e outubro, saíram das fábricas instaladas em Portugal 260.250 veículos, o que significa uma queda de 10,3% em comparação com o ano passado, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

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Depois das reduções abruptas em agosto e setembro, devido às paragens para férias, outubro representou uma atenuação da queda. No décimo mês de 2026, foram produzidos em Portugal 28.777 veículos automóveis, portanto 11,9% abaixo do valor registado em outubro de 2025, mas menor do que os tombos superiores a 30% e 40% verificados no final do verão.

A Europa continua a ser o destino líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – tem um peso de 93% das vendas externas – com a Alemanha (20,9%), a Itália (12,7%), França (12,4%) e Turquia (11,0%) no topo do ranking.

Segue-se o mercado africano, liderado pela Tunísia (1,2%), que ocupa o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal, ainda assim com apenas 3% das exportações. O continente americano completa o pódio de destinos com 1,5% das exportações de veículos automóveis fabricados em Portugal.

Para a ACAP, estes dados confirmam “a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 98% dos veículos fabricados em Portugal tiveram como destino o mercado externo, o que contribuiu de forma positiva para o saldo da balança comercial portuguesa”.

Montagem de pesados cresce a dois dígitos

Entre janeiro e outubro, só foram montados veículos pesados em Portugal e, comparativamente ao mesmo período do ano passado, registou-se um crescimento expressivo. Nesses dez meses de 2026 foram montados 240 veículos pesados de passageiros – dos quais 30 em outubro – e a subida homóloga foi de 15,9%. No caso específico de outubro, as três dezenas de montagens perfizeram uma subida de 11,1% face a outubro de 2025.

Deste universo de mais de duas centenas de unidades, a maioria (78,3% ou 188) foi exportada, representando, tendo como únicos destinos a Alemanha (89,4%) e a Inglaterra (10,6%).