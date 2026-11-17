A fiscalidade conta na escolha de uma localização empresarial, mas Miguel Maya não a considera determinante para a presença do Millennium BCP em Oeiras. Para o presidente executivo do banco, a possibilidade de viver perto do emprego, a segurança e a oferta cultural e de lazer pesam nessa decisão. Instalado no Taguspark desde 1995, o BCP tem ali cerca de duas mil pessoas, das quais quase 20% vivem no concelho, segundo o gestor.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O caso do banco deu uma expressão concreta à relação entre qualidade de vida e investimento discutida na conferência ‘Oeiras cidade do futuro’, organizada pelo ECO, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, e que decorreu quinta-feira no auditório do Templo da Poesia.

A proximidade entre casa e trabalho ajuda a conciliar a atividade profissional com a vida pessoal, mas o trânsito continua a limitar as deslocações para o Taguspark. Miguel Maya apontou a necessidade de reforço nos transportes públicos, não apenas em Oeiras, mas numa resposta articulada entre municípios, e habitação a custos razoáveis perto dos locais de emprego.

O gestor explicou que a instalação do banco no espaço empresarial do concelho aproximou as equipas e reforçou uma cultura comum, que beneficia igualmente da presença universitária e de empresas com atividade inovadora. Miguel Maya considera também que essa interação mantém utilidade mesmo num contexto de teletrabalho e com a crescente utilização de inteligência artificial. “Hoje, a tecnologia é acessível a todos. Não é a tecnologia em si que faz a diferença. O que faz a diferença é a forma como as empresas utilizam a tecnologia”. Na sua perspetiva, a cultura da empresa, a partilha de conhecimento e as relações entre profissionais impactam nessa capacidade.

Planear para atrair investimento empresarial

Na abertura da conferência, Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, defendeu que fazer um levantamento ou avaliação das necessidades não basta, exigindo-se planeamento. O autarca dirigiu a crítica à forma como o país planeia o território. Por um lado, diz, Portugal aprendeu a reagir às calamidades, mas continua a adiar obras nas infraestruturas que poderiam limitar os danos. “Neste atropelo de urgências sucessivas, perdemos a direção do futuro”, afirmou, no dia seguinte à passagem da depressão Charles que colocou o país em pausa.

Para o autarca, a recuperação do que é destruído em cada evento extremo deve permitir melhorar a resposta às ameaças seguintes, em vez de se limitar à reposição das condições anteriores.

Já António Costa, diretor do ECO, propôs uma leitura da cidade inteligente que não se esgota nas redes tecnológicas e nos dados, e defendeu que a capacidade de atrair cidadãos e empresas deve fazer parte dessa avaliação.

Defendo que terão de ser cidades pensadas em altura, compactas, interligadas, de utilizações múltiplas, com habitação, comércio, serviços e equipamentos Isaltino Morais Presidente da Câmara Municipal de Oeiras

O horizonte de planeamento que Isaltino Morais defende é de várias décadas, com a habitação, a mobilidade e a atividade económica pensadas em conjunto a partir das necessidades do território. O presidente da autarquia da Área Metropolitana de Lisboa criticou ainda a confiança de PS e PSD no mercado para resolver o acesso à habitação e deixou clara a sua proposta urbana. “Defendo que terão de ser cidades pensadas em altura, compactas, interligadas, de utilizações múltiplas, com habitação, comércio, serviços e equipamentos”, sublinhou.

Já Paulo Jervell, founding partner do Openbook Group, partiu da experiência no desenho de escritórios para colocar a questão à escala da cidade. Para o especialista, atrair profissionais exige considerar também a localização do emprego e as condições disponíveis na envolvente.

O arquiteto identificou em Oeiras uma base científica e empresarial favorável, mas defendeu que seja acompanhada por habitação próxima do trabalho e por espaços com utilização fora do horário dos escritórios. À proximidade entre empresas, universidades e espaço público acrescentou uma condição diretamente ligada às decisões de investimento: a previsibilidade das regras e dos prazos de licenciamento.







1 / 4

A mesma preocupação com a utilização dos espaços orientou a participação do grupo no projeto da nova Câmara Municipal de Oeiras, em que questões como o atendimento acessível, as áreas de colaboração e a abertura à comunidade foram pensadas para melhorar a experiência dos utilizadores e refletir a identidade do concelho. “Ninguém se apaixona por um parque empresarial. As pessoas apaixonam-se por lugares”, afirmou.

Os dois painéis da manhã de debate abordaram igualmente o peso dos serviços, da habitação e dos transportes na atração de talento e do investimento empresarial. Segundo Eduardo Correia, CEO do Taguspark, há margem para receber mais empresas, uma vez que o parque está apenas a chegar a metade da sua capacidade potencial. No entanto, lamenta, o trânsito ainda penaliza quem ali trabalha, embora seja um problema que pode encontrar solução numa melhoria dos acessos. A dificuldade é que “esta é uma decisão à escala metropolitana”, rematou.

Assista à conferência no vídeo abaixo