A rede interna de comunicações da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos, que contém informações altamente classificadas, sofreu esta terça-feira uma interrupção, sem indícios de ciberataque, noticiou a CNN.

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Segundo seis fontes consultadas pela estação televisiva norte-americana, não existem, até ao momento, provas de que a falha na rede NSA Net tenha resultado de um ataque informático.

A rede permite aos funcionários da agência trocar informações sensíveis e documentos classificados, sendo uma das principais infraestruturas internas de comunicação da NSA.

O incidente ocorre depois de vários problemas tecnológicos terem afetado, nos últimos dias, setores essenciais dos Estados Unidos, incluindo a aviação civil e os serviços bancários.

Na sexta-feira, uma falha nos sistemas de controlo aéreo obrigou à suspensão de todas as partidas de voos nos Estados Unidos durante mais de quatro horas. O Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, atribuiu o incidente a problemas de instabilidade nos sistemas de comunicações e radares.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), foram cancelados cerca de 12.462 voos, embora nem todos os cancelamentos tenham estado diretamente relacionados com a suspensão nacional.

Na segunda-feira, vários clientes de alguns dos principais bancos norte-americanos denunciaram dificuldades de acesso aos serviços financeiros.

Também a companhia aérea United Airlines comunicou problemas tecnológicos que afetaram os voos com partidas programadas em todo o território norte-americano. A transportadora classificou o incidente como uma “interrupção generalizada dos seus sistemas”.

Entretanto, a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) tem prevista para hoje a realização de um exercício nacional destinado a testar os procedimentos de difusão de alertas oficiais à população. Embora estes exercícios sejam habituais a nível estadual, não se realizava um teste de âmbito nacional desde 2023. O exercício, que não incluirá alertas enviados para telemóveis, está previsto para as 14h20 da costa leste norte-americana (19h20 em Lisboa).

A operação consistirá na transmissão de uma mensagem de teste através da rádio e da televisão, para verificar a capacidade dos meios de comunicação de receber e retransmitir corretamente os alertas oficiais de emergência.