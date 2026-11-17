Fundada em 1927 em Pousada de Saramagos, no concelho de Vila Nova de Famalicão, a Riopele prepara a comemoração do centenário com várias iniciativas, com destaque para a inauguração das novas instalações da Riopele Academy, destinada à formação e atração de profissionais para a indústria têxtil.

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Organizada em cinco escolas, esta academia dirigida a colaboradores, clientes e futuros profissionais do setor, com o “objetivo de desenvolver competências e atrair jovens para a indústria têxtil”, vai ficar instalada num antigo edifício de fiação da Riopele, com mais de 2.000 metros quadrados e que está a ser reabilitado para acolher o projeto.

O histórico grupo têxtil minhoto, que começou por produzir tecidos de algodão robustos, registou no ano passado um volume de negócios de 99,5 milhões de euros e atualmente tem a atividade concentrada na criação e produção de tecidos para as principais marcas de moda mundiais, exportando 98% da produção para 35 países.

Apresentada como “uma das mais antigas e emblemáticas” fábricas têxteis da Europa, apresentou esta terça-feira a versão comemorativa do logótipo que assinala o centenário no próximo ano. Mantem a imagem original, acrescenta o número 100 e será acompanhada do claim “100 anos a tecer o futuro da moda”. Será usada na comunicação institucional, coleções, feiras e iniciativas do centenário dirigidas a clientes, parceiros e comunidade.

“O desenho do número 100 inspira-se nas formas circulares que fazem parte da própria empresa: nas rodas e mecanismos das máquinas, no movimento da produção e, mais atrás no tempo, no moinho onde esta história começou, em 1927”, explica a empresa liderada por José Alexandre Oliveira, que irá lançar também uma landing page com os principais marcos da Riopele numa cronologia ilustrada com fotografias e vídeos de arquivo.

“Com esta identidade, pretendemos afirmar a continuidade da empresa fundada pelo meu bisavô e a nossa ambição para o futuro, mantendo a ligação às nossas origens. Queremos continuar a ser um parceiro de referência para os nossos clientes, reforçando a confiança construída ao longo de quatro gerações”, sublinha Francisca Oliveira, diretora de Desenvolvimento de Negócio da Riopele.

Em comunicado, a empresa apresenta ainda um filme comemorativo que percorre os seus 100 anos através de imagens de arquivo. “Com uma linguagem editorial, o filme destaca a ligação entre tradição e inovação e a continuidade entre as quatro gerações da família fundadora, associando o percurso da Riopele à sua visão de futuro”, resume a empresa nortenha.