A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi acusada pelo Sindicato dos Inspetores do Trabalho de ter avançado para uma ação nacional com o objetivo interno de garantir que em 80% das visitas seja “obrigatoriamente levantado” um auto de notícia por infração grave ou muito grave. Numa resposta à acusação, que consta de uma carta enviada a associações patronais, a ACT garante que não é bem assim, avança o Jornal de Negócios.

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Segundo a carta enviada às associações empresariais, o Sindicato dos Inspetores do Trabalho (SIT) solicita uma reunião com caráter de urgência aos representantes dos empregadores para discutir as implicações para as empresas e para a “própria atividade inspetiva” da Ação Nacional da ACT sobre igualdade e não discriminação, que decorreu entre 22 de outubro e 12 de novembro. “Esta ação determinou que os Inspetores do Trabalho realizassem, no prazo de apenas dez dias úteis, centenas de visitas inspetivas a locais de trabalho”, refere o documento. “Mais preocupante ainda é a determinação de que, em 80% das visitas inspetivas realizadas, seja obrigatoriamente levantado um auto de notícia por infração grave ou muito grave”, acrescenta o SIT.

Em resposta às acusações, fonte oficial da ACT defende que a ação nacional sobre igualdade e não discriminação, que habitualmente decorre em novembro – e que com base em dados provisórios envolveu este ano, até dia 10, perto de duas mil intervenções inspetivas, cerca de 1.800 empresas e 2.500 trabalhadores –, tem o objetivo de prevenir e combater situações de assédio, práticas discriminatórias em função do género, deficiência, nacionalidade ou de outros fatores, e de proteger o exercício dos direitos de parentalidade. A ACT afirma que as metas não delimitam o que venha a ser verificado durante as inspeções nem o resultado das mesmas.