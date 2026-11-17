O Tribunal Constitucional (TC) rejeitou os argumentos apresentados por Luís Montenegro para impedir a divulgação pública dos saldos bancários da Spinumviva, empresa que fundou e transferiu para os filhos. E esta decisão, que considera insuficientes as razões invocadas pelo primeiro-ministro para limitar o acesso a essa informação, pode ter consequências para outros titulares de cargos políticos que pretendam opor-se à divulgação de elementos das suas declarações de património e interesses. O TC entende que não bastam "justificações genéricas", como o risco de interpretações erradas ou de prejuízos comerciais: é necessário demonstrar "circunstâncias concretas e específicas do caso".

A afirmação é particularmente relevante porque aponta para um critério que não depende das circunstâncias pessoais do primeiro-ministro. A decisão do TC considera que não basta invocar, de forma genérica, a proteção…