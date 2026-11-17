A Stadium br(and), empresa especializada no desenvolvimento e comercialização de marcas e produtos alimentares inovadores, entra no mercado espanhol de alimentos funcionais à base de fruta. Sob o conceito «Next Gen Food Brands», a Stadium br(and) procura desenvolver uma nova geração de marcas alimentares capazes de responder às mudanças nos hábitos e necessidades de consumo.

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A empresa informou que o seu modelo reúne conhecimento da indústria alimentar, visão de marca e experiência comercial para transformar oportunidades de inovação em propostas concretas, integrando o desenvolvimento do produto, o posicionamento, a distribuição e a chegada ao consumidor. Com uma estratégia orientada para impulsionar a inovação alimentar, com especial enfoque em propostas funcionais à base de fruta, a empresa combina a criação e evolução de marcas próprias com a possibilidade de desenvolver marcas de terceiros, ligando as novas necessidades de consumo ao desenvolvimento de produtos e à sua chegada aos canais de venda.

A Stadium br(and) surge como uma evolução da Stadium Innovation, empresa fundada em 2005, que ao longo de mais de duas décadas desenvolveu marcas próprias como Pom’Bel, Her’Bel e Pet’Bel. Em 2025, Bernard Hours, Rafael Esteve Arcos e o grupo alimentar Andros adquiriram a empresa para dar um novo impulso ao negócio e ampliar a sua capacidade de desenvolvimento de marcas.

Nesta nova fase, a Andros participa como parceiro industrial do projeto, enquanto a Stadium br(and) desenvolve uma estratégia própria de inovação e comercialização. Em 2025, a Stadium Innovation atingiu um volume de negócios de 2 milhões de euros.

Bernard Hours, impulsionador desta nova fase da Stadium br(and), salientou que «a indústria alimentar está a evoluir para novas formas de consumo e queremos ser parte ativa desta transformação. A nossa ambição é desenvolver uma nova geração de marcas que combinem essa inovação, funcionalidade e praticabilidade». Por seu lado, Rafael Esteve Arcos salienta que «a inovação só faz sentido quando é capaz de chegar ao mercado e estabelecer uma ligação com o consumidor. Na Stadium br(and), queremos transformar novas ideias em produtos e marcas com potencial de crescimento, tanto em Espanha como a nível internacional».

A proposta da Stadium br(and) parte de uma premissa: a inovação alimentar necessita de uma proposta relevante para o consumidor, de uma marca reconhecível e de uma estratégia capaz de converter essa proposta numa opção real de compra. A empresa trabalha nessa ligação entre inovação e mercado, combinando o conhecimento das ocasiões de consumo com as decisões sobre formulação, formato, posicionamento e distribuição.

O seu portfólio abrange diversas categorias alimentares e ocasiões de consumo: a Pom’Bel, que desenvolve propostas de fruta fresca de alta qualidade e smoothies, alarga a sua gama com três novas referências de fruta fresca de alta qualidade em pedaços (cereja, pêssego e ananás). A Her’Bel, que oferece condimentos e preparações culinárias, e a Pet’Bel, dedicada à alimentação de animais de estimação, completam o portfólio.

Um dos principais exemplos desta estratégia é o lançamento da PHI Fruit Essentials, a nova marca de alimentação funcional da Stadium br(and), que combina uma base de fruta com ingredientes funcionais selecionados e formatos adaptados ao consumo diário.

A sua gama inicial inclui quatro referências em formato de bolsa (embalagens flexíveis com tampa) de 120 gramas: Immunity, Active aging, Skin e Digest, com formulações nutricionais diferenciadas e sem açúcares, conservantes nem corantes adicionados. A marca conta também com uma linha de supersmoothies refrigerados, elaborados através da tecnologia HPP, com três referências: Boost, Antiox e Defense.

A PHI Fruit Essentials responde à evolução dos hábitos alimentares no sentido de opções de consumo práticas que possam ser incorporadas em diferentes momentos do dia. As suas embalagens podem ser consumidas como lanche entre as refeições ou como sobremesa e conservadas à temperatura ambiente antes de serem abertas, o que permite consumi-las fora de casa sem necessidade de refrigeração prévia. Estas embalagens, produzidas em Tarragona, são comercializadas nas lojas Alcampo, El Corte Inglés, Aldi e Ahorramas, bem como em canais especializados. O grupo já está a trabalhar na expansão internacional em mercados como a Itália, a França, Portugal e a Coreia do Sul.

Para acompanhar esta nova etapa, a Stadium br(and) reforçou a sua estrutura de gestão com a incorporação de Francesc Galí como novo diretor-geral e de Carles Xavier Riera como coordenador nacional de vendas. Galí possui uma sólida experiência em gestão comercial e marketing na indústria de grande consumo e distribuição, tendo impulsionado marcas como La Fageda, Carrefour e La Sirena, enquanto Riera conta com uma experiência profissional comprovada ligada à Innocent Drinks, marca especializada em sumos e smoothies.