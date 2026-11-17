O Irão reivindicou esta terça-feira um ataque com drones contra uma base norte-americana no Bahrein, onde explosões foram ouvidas minutos antes por jornalistas da Agência France Presse.

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Os Guardas da Revolução iranianos declararam, em comunicado, que os drones visaram um sistema de radar pertencente às forças norte-americanas na base de Sheikh Isa.

O mesmo documento oficial do Irão referiu ainda que se tratou de uma resposta às “repetidas violações do espaço aéreo iraniano” por drones do exército norte-americano.

Anteriormente, o Irão criticou as penas de prisão perpétua impostas na segunda-feira a dezenas de cidadãos xiitas no Bahrein, classificando-as como “cruéis” e rejeitando as acusações de que Teerão mantinha ligações com os condenados.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão considerou ainda as sentenças como “uma violação sistemática e generalizada dos direitos humanos” contra estudantes xiitas em Manama, capital do Bahrein, rejeitando as alegações que disse serem infundadas contra Teerão.