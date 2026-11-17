Luís Lobato, diretor de marca do Pingo Doce, explica ao +M porque leva as personagens das redes sociais para a TV e reflete sobre a utilização de inteligência artificial nos "Gatos".

As “Tias” saltam, pela primeira vez, das redes sociais do Pingo Doce para a televisão, na campanha de Natal da retalhista. Depois de os “Gatos” Pipinha e João Miguel se estrearem neste meio com a campanha de brinquedos, no início de novembro, é agora a vez da Super Tia (Herman José), da Tia Bli (Vasco Pereira Coutinho) e da Tia Lena (Madalena Abecasis).

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Levar as personagens para a televisão é “uma evolução natural”, uma vez que “rapidamente conquistaram reconhecimento e popularidade junto do público”, justifica Luís Lobato, diretor de marca do Pingo Doce, em entrevista ao +M. “São personagens com uma identidade muito própria, que trazem humor, originalidade e diferenciação à comunicação do Pingo Doce, conseguindo chegar a diferentes gerações”, acrescenta.

A história acompanha a Super Tia, que trocou a vida de heroína por uma reforma tranquila no campo, até ser chamada novamente à ação quando a Tia Bli se depara com uma inesperada emergência natalícia. Juntas, embarcam numa missão para salvar a quadra festiva. Pelo caminho, a campanha destaca produtos tradicionais da época, como o Peru Recheado, o Lombo de Bacalhau Selvagem, o Bolo-Rei, o Bolo-Rainha e o Panettone.

Este Natal, a campanha assenta no conceito “Um Natal do melhor que há”, em vez de recuperar o habitual “Quem Trouxe”. Luís Lobato descreve a expressão como “um ativo muito importante da história de comunicação do Pingo Doce”, que ao longo dos anos se tornou parte do património da marca. “A sua relevância não impede, porém, a criação de outros conceitos que permitam contar diferentes histórias e responder aos objetivos de comunicação de cada momento.”

Com criatividade da agência BBDO, a campanha multimeios marca presença em televisão, rádio, digital, outdoor, folhetos e lojas. O planeamento de meios está a cargo da Initiative.

Os “Gatos” e a utilização da IA “ao serviço da criatividade”

Antes das “Tias”, os “Gatos” estrearam-se na televisão com uma campanha dedicada aos brinquedos. Nesse novo capítulo da história de Pipinha e João Miguel, a Super Tia surgiu por instantes. “Foi uma ‘pequena brincadeira’ que teve também o objetivo de funcionar como um teaser para a campanha de Natal que estava a chegar”, explica Luís Lobato. A ideia era criar continuidade entre as fases, “gerando antecipação e curiosidade sobre o que viria a seguir, sem revelar desde logo toda a história”.

Dividir a campanha em diferentes fases permite à marca “manter a relevância e a presença ao longo de toda a época, construindo uma história que vai crescendo à medida que o Natal se aproxima”.

A aposta nos “Gatos”, criados com inteligência artificial, tem gerado tanto reações favoráveis como críticas nas redes sociais. O Pingo Doce diz encarar umas e outras com “naturalidade e abertura”. “A inteligência artificial é uma ferramenta ao serviço da criatividade e da produção de conteúdos, não um substituto do trabalho humano”, sublinha o diretor de marca.

Na série dos “Gatos”, o Pingo Doce contratou uma produtora e equipas profissionais, “tal como numa produção audiovisual tradicional”, e usou a IA “como uma ferramenta de pós-produção, integrada num processo que envolve talento, criatividade e trabalho especializado”. O objetivo passa por “explorar novas linguagens e formas de contar histórias relevantes para os clientes”.

“A utilização de inteligência artificial complementa, mas não substitui, a publicidade tradicional. O Pingo Doce continuará a apostar em campanhas com atores e em produções audiovisuais convencionais, integrando diferentes ferramentas e abordagens de comunicação”, garante.

A gravidez da Pipinha deixa a história em aberto, mas Luís Lobato não revela o que vem a seguir para os “Gatos” e as “Tias”. “Não vamos, para já, revelar os próximos capítulos, mas uma das vantagens de trabalhar com personagens é precisamente a possibilidade de criar universos narrativos que não terminam numa campanha”, diz. “Quando uma personagem ganha reconhecimento e personalidade própria, passa a ser um ativo de marca com potencial para contar diferentes histórias, em diferentes momentos e através de diferentes canais. É essa capacidade de evolução que torna este universo tão interessante para o Pingo Doce”, remata.