A indústria de componentes automóveis em Portugal prepara-se para fechar com mais um ano de desaceleração nas vendas, com o setor a sofrer com a quebra da produção das grandes construtoras automóveis no mercado europeu. Com 85% da produção destinada ao exterior, a expectativa da associação que representa o setor aponta para uma quebra das exportações de até 6%, em 2026.

"A nossa projeção é para uma queda entre 5,5% e 6%, em 2026", indica o presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), José Couto, ao ECO. Tendo em conta…