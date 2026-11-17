Travão na Alemanha dita terceiro ano de queda nas exportações de componentes automóveispremium
Descida das vendas para a Alemanha e Espanha, que juntos representam cerca de 50% das exportações, condiciona o desempenho da indústria. AFIA antecipa quebra das exportações de 5,5% a 6%.
A indústria de componentes automóveis em Portugal prepara-se para fechar com mais um ano de desaceleração nas vendas, com o setor a sofrer com a quebra da produção das grandes construtoras automóveis no mercado europeu. Com 85% da produção destinada ao exterior, a expectativa da associação que representa o setor aponta para uma quebra das exportações de até 6%, em 2026.
"A nossa projeção é para uma queda entre 5,5% e 6%, em 2026", indica o presidente da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), José Couto, ao ECO. Tendo em conta…
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