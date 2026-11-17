Os tripulantes de cabine da Azores Airlines vão estar em greve nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) já enviou o pré-aviso de greve à companhia aérea, depois da decisão ter sido aprovada numa assembleia geral de emergência.

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Em comunicado aos associados, o sindicato acusa o conselho de administração da Azores Airlines de ignorar as reivindicações dos trabalhadores e de persistir no incumprimento do acordo de empresa em vigor.

“Lamentamos que o Conselho de Administração opte por ignorar as legítimas reivindicações dos Tripulantes de Cabine, persistindo no incumprimento do Acordo de Empresa (AE) em vigor e recusando-se a construir a paz social que tanto apregoa”, afirma a estrutura sindical.

Entre os motivos que levaram à convocação da greve estão a aplicação do acordo de empresa aos tripulantes com horário flexível, as condições de trabalho nos voos charter, os procedimentos de validação das baixas médicas e a comunicação dos cancelamentos de voos.

Apesar da convocação da paralisação, o SNPVAC garante que continua disponível para negociar uma solução que evite a greve. “Está nas mãos da empresa evitar a concretização desta greve”, sublinha. “Neste momento não pedimos dinheiro, pedimos respeito pelos compromissos assumidos em Acordo de Empresa”, conclui o sindicato.

A Azores Airlines está num processo de privatização de, pelo menos, 75% do capital, relançado em março. A SATA Holding, dona da companhia, convidou cinco entidades a apresentarem propostas vinculativas. O prazo termina a 9 de dezembro.