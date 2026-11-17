O Presidente norte-americano classificou esta terça-feira como ilegal a divulgação das suas declarações fiscais, no seguimento de uma investigação internacional ter revelado que parte das mesmas foi partilhada por engano pelo banco alemão Deutsche Bank.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Pago muitos impostos”, defendeu Donald Trump perante a imprensa no âmbito de uma cimeira nas Filipinas com líderes de vários países asiáticos. “Não deviam ter feito isso. É ilegal que o façam“, continuou, depois de ter sido questionado se estava incomodado com a divulgação destes documentos.

As breves declarações de Trump surgiram na sequência da referida investigação, liderada por um consórcio de meios de comunicação internacionais, na qual se mostram más práticas da instituição bancária, a relação com líder republicano, transações suspeitas ligadas ao agressor sexual Jeffrey Epstein no valor de quase 600 milhões de dólares (cerca de 545 milhões de euros) e as ligações a empresas com participações de oligarcas russos.

A investigação “Inside Deutsche Bank” (Por dentro do Deutsche Bank, em português) analisa mais de 15 milhões de documentos internos da instituição, provenientes de departamentos relacionados com o risco e a gestão de clientes sensíveis.

Informadores divulgaram os ficheiros aos jornalistas Josy Joseph e Khadija Sharife, que partilharam estes dados com meios de comunicação como The New York Times, Financial Times, Le Monde ou Der Spiegel, entre outros, os quais deram início às investigações de forma coordenada.

A investigação envolveu mais de 200 jornalistas de 56 órgãos de comunicação. Ao longo do dia desta terça-feira as ações do banco já caíram pelo menos 6%.

Governo alemão exige “total transparência” ao Deutsche Bank após fuga de documentos

O ministro das Finanças alemão, Lars Klingbeil, já exigiu explicações ao banco e “total transparência” acerca das revelações divulgadas na imprensa. “O Deutsche Bank tem agora a responsabilidade de se explicar com total transparência sobre a forma como corrigiu as suas falhas e deficiências nos controlos internos, e como irá evitá-las eficazmente no futuro”, afirmou, em comunicado, Klingbeil, também vice-chanceler da Alemanha.

Embora seja raro o Governo alemão pronunciar-se de forma tão direta sobre os assuntos de um banco, Lars Klingbeil reagiu após a publicação esta terça-feira de uma ampla investigação da imprensa internacional baseada na fuga de mais de 15 milhões de documentos internos que revelam inúmeras falhas nas práticas do banco de Frankfurt.

A investigação mostrou que o Deutsche Bank “ignorou repetidamente os alertas internos com o objetivo de manter negócios problemáticos ou angariar novos clientes“, segundo a televisão pública alemã ZDF.

A partir destes dados, é possível reconstituir a forma como a instituição manteve, durante anos, oligarcas, burlões e agressores sexuais como clientes, em alguns casos apesar de ter recebido alertas internos, referiu a ZDF.

O Deutsche Bank afirma que os factos referidos remontam, em alguns casos, há quase 20 anos e garante ser hoje “um banco diferente”, assegurando ter analisado na altura esses processos com as autoridades reguladoras e recordando ter investido 7.000 milhões de euros entre 2019 e 2025 para reforçar os seus mecanismos de controlo.

A estratégia agressiva de expansão levada a cabo desde a viragem da década de 2000 para rivalizar com os grandes bancos de Wall Street valeu ao Deutsche Bank anos de turbulências judiciais, num contexto de branqueamento de capitais, manipulação de taxas e outras irregularidades.

Apesar dos milhares de milhões de euros pagos para resolver os escândalos das hipotecas ‘subprime’ (7.200 milhões de dólares de multa, perto de 6.548 milhões de euros, em 2017) e da taxa interbancária Libor (mais de 2.000 milhões de euros de multa em 2015), os documentos consultados pelos media descrevem um banco que continua a lidar com clientes e fluxos financeiros de risco, envolvendo, nomeadamente, oligarcas russos, burlões fiscais e Jeffrey Epstein.

Os documentos citados pelos media revelam que Christian Sewing figurava entre os participantes do grupo de trabalho que preparou essa estratégia.

A investigação centra-se também nas ligações de longa data entre o Deutsche Bank e Donald Trump. Segundo a imprensa, em 2017, um funcionário enviou por engano a um consultor fiscal externo um ‘link’ que permitia aceder a dados fiscais confidenciais relativos a 1.586 contas, três das quais ligadas a Trump.

Os documentos revelam ainda que, após a sua eleição em 2016, o banco se questionou sobre os riscos de reputação associados a esta relação, numa altura em que Trump devia cerca de 331 milhões de dólares (301 milhões de euros) à instituição.