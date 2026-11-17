A administração do Presidente Donald Trump pediu esta terça-feira ao Congresso norte-americano 50 mil milhões de dólares (45 mil milhões de euros) para modernizar o sistema de controlo do tráfego aéreo, após uma falha que paralisou recentemente os aeroportos norte-americanos.

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O pedido foi formalizado numa carta enviada aos congressistas pelo secretário dos Transportes, Sean Duffy, pelo administrador da Administração Federal de Aviação (FAA), Bryan Bedford, e pelo diretor do orçamento da Casa Branca (presidência dos Estados Unidos), Russ Vought.

O documento detalha a aplicação dos fundos, que a administração norte-americana pretende distribuir por cinco áreas de investimento, cada uma com uma dotação de 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,5 mil milhões de euros).

A primeira destina-se à modernização das tecnologias de controlo do tráfego aéreo, incluindo as redes de telecomunicações. A segunda verba será utilizada para melhorar as infraestruturas aeroportuárias, enquanto a terceira financiará a modernização de terminais envelhecidos.

Outros 10 mil milhões de dólares permitirão construir cinco novos centros regionais de controlo do tráfego aéreo, destinados a substituir os atuais 22 centros. A última parcela será aplicada na renovação ou construção de 140 torres de controlo.

“Equipamentos obsoletos perturbaram as comunicações com os aviões e os fluxos de dados dos radares”, afirmaram os responsáveis na carta enviada ao Congresso.

Segundo os signatários, a falha registada na passada sexta-feira demonstrou a urgência de um investimento desta dimensão na modernização do sistema de aviação civil norte-americano.

Sean Duffy já tinha apresentado informalmente o pedido na sexta-feira, pouco depois de a FAA ter ordenado a suspensão de todas as descolagens nos Estados Unidos (EUA).

A interrupção, que se prolongou por mais de quatro horas, paralisou todos os aeroportos do país, obrigou ao cancelamento de milhares de voos e foi a mais longa suspensão nacional de descolagens desde os atentados de 11 de setembro de 2001.

O tráfego aéreo demorou vários dias a regressar à normalidade.

A proposta financeira suscitou, contudo, críticas de congressistas democratas, que acusam o secretário dos Transportes de ter gerido inadequadamente os milhares de milhões de dólares anteriormente atribuídos à FAA.

A congressista Rosa DeLauro, principal representante democrata numa importante comissão orçamental da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), acusou Duffy de exigir um “resgate de 50 mil milhões de dólares” e pediu a sua demissão.

Donald Trump atribuiu a falha a equipamentos obsoletos e à atuação de administrações anteriores, apelando ao Congresso para que aprove os fundos solicitados.